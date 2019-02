Aterrizaje de emergencia para Jennifer Aniston y Courtney Cox

El avión privado de la ex de Brad Pitt perdió un neumático cuando se dirigía a México junto a su amiga para seguir celebrando sus 50 años.

Jennifer Aniston organizó un festejo de chicas en México para seguir celebrando sus 50 años. Pero el viaje feliz no comenzó muy bien para la actriz de "Friends".

El vuelo privado en el que la ex de Brad Pitt se dirigía al país del tequila junto a Courtney Cox, su emblemática compañera en la serie, se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia.

El jet privado de Aniston sufrió un accidente al despegar sobre las 11 de la mañana del viernes en el aeropuerto de Los Angeles con destino a Cabo San Lucas, en la Baja California, según informó la Administración Federal de Aviación.

La aeronave perdió uno de los neumáticos al realizar la maniobra de despegue y, pese a que logró continuar el vuelo hasta el espacio aéreo mexicano, la tripulación consideró que no se reunían las condiciones de seguridad. Decidieron entonces regresar y realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Ontario, California.

Según publicaron varios medios internacionales, en el avión Gulfstream Aerospace IV viajaban también la actriz Amanda Anka, la guionista Molly Kimmel y otras ocho personas, todas mujeres.

Antes de proceder al aterrizaje el piloto se vio obligado a volar en círculos sobre la zona del aeropuerto para consumir la mayor parte del combustible y reducir los riesgos del aterrizaje. Tras tomar tierra, las pasajeras tuvieron que permanecer durante aproximadamente dos horas y media en el aparato.

Horas más tarde, el grupo embarcó en otro avión y continuaron su viaje a Cabo San Lucas.