El dolar subió y se acerca a los $40

El dólar minorista subió 29 centavos y cerró en $39,803 promedio, mientras que el mayorista finalizó a $38,80, en una jornada que se caracterizó por poco volumen negociado debido al feriado en Estados Unidos, donde se celebra el día del Presidente.

Por otro lado, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) convalidó hoy una leve suba en la tasa de las letras de liquidez (Leliq) que avanzó 9 puntos básicos y llegó al 44,312% promedio.

Gustavo Quintana, analista de PR Cambios, aseguró que "en una rueda de ínfimo volumen negociado, la divisa norteamericana escaló nuevas posiciones pero en un mercado con poca profundidad y escasez de grandes jugadores".

"El feriado de hoy en los Estados Unidos tuvo pleno impacto en el nivel de actividad local que se redujo a proporciones ínfimas respecto del promedio habitual de operaciones. Recién a partir de mañana, cuando retorne la actividad plena se podrá tener un panorama más claro sobre la evolución del tipo de cambio mayorista", explicó Quintana.

Desde ABC mercado de Cambios indicaron que "con muy pocas operaciones los bancos solo atendieron los pedidos de clientes para el pago de sus obligaciones con el exterior que se liquidarán mañana. Por el lado de la oferta, la exportación ingresó pocos dólares, y por lo tanto no se llegó a armar un mercado que pueda operar fluidamente".

En el mercado de futuros de Rosario (Rofex), se operaron apenas US$ 181 millones, un volumen muy bajo, acompañando lo operado en el spot, por el feriado en Estados Unidos. De este monto más del 60% se pactó en febrero y marzo con precios finales de $39,18 y $40,31. Los plazos más cortos mostraron bajas promedio de cinco centavos.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 140,721 millones, mientras que no se registraron operaciones en el segmento de futuros MAE.