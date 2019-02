Vecinos de El Círculo II están sin colectivo desde que empezó el verano

Fabián Díaz, vecino de El Círculo II, denunció días atrás que, por el mal estado de las calles, el colectivo 7E Círculo no pasa por su barrio desde que empezaron las vacaciones escolares. Esta situación también afecta desde hace una década a quienes viven en El Círculo IV, Finca Valdivia, Palenque y Gremio, en la zona sudeste de Salta capital.

Ayer por la mañana vecinos de estos barrios cortaron la ruta 26 para protestar, ya que esto los perjudica cada año, cuando empieza la temporada de lluvias y las calles, que no están pavimentadas ni enripiadas, se convierten en pantanales. A pesar de que el municipio empareja el terreno después de las lluvias para que el colectivo no deje de pasar, las tormentas siguientes empeoran la situación de las calles, que se vuelven intransitables. "Las calles se destruyen y el colectivo pasa hasta cuando puede y, después, deja de circular para que no se rompa el coche", relató Díaz.

Tras la protesta que hicieron ayer los vecinos sobre la ruta 26, la Municipalidad y Saeta acordaron armar un camino alternativo para que el colectivo hiciera un recorrido más cercano al habitual, hasta que finalizaran las obras de pavimentación y enripiado en algunas arterias.

El secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, Francisco Agolio, dijo que las máquinas ya están abriendo las calles y dejándolas en condiciones para que pase el transporte público. Estimó que en 15 días se habilitará el circuito normal.

Estos últimos meses, el 7E Círculo, en vez de ingresar desde la ruta 26 por Palenque sigue un poco más por la arteria principal hasta la altura de El Círculo, adonde solo entra para recorrer tres cuadras.

Pedro Cruz, secretario adjunto de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Salta y delegado gremial de la empresa Alto Molino, manifestó a este medio que este camino alternativo "no daba para más". Por eso, hace rato hacen gestiones para que se apure la pavimentación de las cuadras y para que el municipio pase las máquinas.

Ayer por la tarde El Tribuno recorrió estos barrios e hizo una transmisión en vivo por Facebook. Al ser consultada, una vecina de Finca Valdivia contó que están tan mal las calles que ni siquiera la Policía puede ingresar fácilmente a estos barrios.

Obras viales

Desde hace un mes se están pavimentando las tres primeras cuadras de El Círculo IV, desde la ruta 26. A estas tareas se sumaron, desde el viernes último, el relleno y la nivelación en el recorrido histórico del colectivo 7E Círculo, que va desde El Círculo II hacia Finca Valdivia, que seguirán durante esta semana.

Francisco Agolio contó a El Tribuno que, ante las quejas de empleados del transporte público por el mal estado de las calles y las amenazas de retirar el recorrido del colectivo que va a Finca Valdivia, "se actuó rápidamente para que esto no sucediera y la gente de la zona no resultara afectada".

El funcionario dijo que las tres cuadras pavimentadas conforman una parte del recorrido del colectivo y reveló que, antes de que estas estén habilitadas, se enripiarán las cuadras que siguen a continuación, porque -reconoció- "están en muy mal estado". Según informó, esto se concretará en las próximas dos o tres semanas, si no llueve mucho.

"En el invierno terminaremos de enripiar todas esas cuadras. Por ahora hacemos enripiado en lugares puntuales, donde hay una depresión importante, donde los vehículos o los colectivos tocan abajo", aclaró.

Los vecinos lamentaron que, mientras se pavimentan esas tres cuadras, el colectivo tampoco pasa, por las obras; algo que fue confirmado por Saeta. Comentaron que la empresa que está haciendo los trabajos usa las calles laterales para que pasen los camiones, lo que empeora el estado de esas vías: "Con las ruedas que tienen, esas máquinas terminan destruyendo aun más las calles".

Ahora esperan que, tras el acuerdo logrado, el transporte público retome el camino habitual y que las obras viales mejoren su calidad de vida.

Mucho por hacer

Agolio reveló que en la ciudad hay cerca de 3.500 cuadras que no están pavimentadas y que el municipio no da abasto: "Con estas tormentas que hubo últimamente se echan a perder todas al mismo tiempo y nuestra capacidad de respuesta evidentemente es limitada. Tengo que atacar rápidamente con nivelación para volver a darle una circulación más o menos normal a las calles".

El funcionario planteó que el enripiado no se hace en todos lados porque demanda un presupuesto alto y mucho tiempo.

Apuntaron a Saeta

“Resulta paradójico que los colectiveros reclamen por el estado de las calles, cuando son ellos los que destruyen nuestra ciudad, tanto en pavimento como en cuadras de tierra”, expresó el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, Francisco Agolio.