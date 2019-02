Juventud no quiere que lo dirija un árbitro de Salta en el clásico

Juventud Antoniana está a la espera de conocer la designación del árbitro que tendrá a cargo el control del clásico con Gimnasia y Tiro, que se disputará el próximo domingo, desde las 18, en el estadio Padre Martearena, válido por la quinta fecha de la zona D de la fase reválida del torneo Federal A.

El presidente de Juventud, Gustavo Klix, no está de acuerdo que este partido con el albo lo dirija un árbitro de Salta. “Tenemos nuestras facultades de pedir un cambio al Consejo Federal, en caso de que en el sorteo salga un árbitro de Salta para dirigir este partido con Gimnasia y Tiro. Y es lo que vamos gestionar oficialmente”, explicó Klix a El Tribuno.

El directivo del santo luego prosiguió sobre el tema planteado del arbitraje: “No lo hicimos oficial pero considero que estaría bueno que nos dirija un árbitro de afuera para evitar cualquier tipo de situación. No es que no confié en los árbitros de Salta. Desde mi punto de vista considero que no es conveniente. Es necesario para esta clase de partidos que no conozca a los jugadores y que sea lo más justo posible con sus fallos. No quiero herir susceptibilidades y para que el juego se desarrolle dentro de la ley. Si nos toca perder que sea dentro de la cancha, de la manera más justa posible. Por eso analizamos el pedido con respecto al cambio de árbitro”.

Klix consideró también que “vamos a esperar el nombramiento por parte del Consejo Federal, que sale el miércoles, entonces decidiremos, aunque si es un árbitro de afuera todo quedará tal como fijó la designación, caso contrario, si sale de Salta, realizaremos la solicitud correspondiente”.

El respaldo a Adrover

El mal paso que dio el equipo antoniano frente a Zapla, el lunes pasado, fue otro punto para hablar con Gustavo Klix, quien confió que la calentura por el traspié le duró hasta el mediodía de ayer. “Ya está, ya paso y hay que dar vuelta la página porque se viene un clásico donde el equipo tiene que salir a ganar, como sea. Durante la charla que mantuvimos con el técnico le hice ver mi punto de vista. Soy muy prudente y respetuoso de su trabajo. Le dije que al equipo le faltó carácter y que no lo vi como contra Crucero y que fue diferente que cuando jugamos de local en el Martearena”, manifestó Klix.

Sobre otros detalles de la conversación, en la práctica matutina de ayer que Gustavo Klix mantuvo con DT Adrián Adrover, el dirigente amplió estos conceptos: “Me contestó que garra y carácter sí pusieron, pero que no salieron las cosas. También le comenté que seguimos sin generar situaciones claras de gol, dejamos espacios vacíos, que no tenemos más margen y que debemos enfocar todo el trabajo en volver a meternos para el partido con Gimnasia y Tiro. Son cinco partidos que nos quedan, cuatro en Salta y uno afuera. Entonces la idea es mentalizar de que hay que ganar todos”.

Otro tema que se abordó con Klix fue por qué el Ratón Gustavo Ibáñez no viajó con el plantel a Palpalá. “Fue una decisión del técnico, quien consideró que por el rival tenía que convocar a Abel Argañaraz y Leonardo Villa, para completar la nómina entre los delanteros. Ibáñez está bien y por la expulsión de Zárate (Leandro) volvería para el clásico contra Gimnasia y Tiro. Él está en perfectas condiciones y no hay nada fuera de lugar. Está entrenando en perfectas condiciones para quedar a disposición del técnico”, sostuvo Klix.

Y en este sentido, Klix fue categórico del respaldo al DT. “El técnico tiene la decisión de efectuar los cambios que considere que son necesarios en el equipo. Nadie le va imponer cómo tiene que trabajar. Para ello cuenta con toda la libertad del mundo”, cerró.