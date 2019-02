Víctimas de abusos reclamarán colaboración al Vaticano, en casos de pedofilia

Los miembros de la red internacional para el Fin de los Abusos Clericales (ECA, por sus siglas en inglés) llevarán mañana sus reclamos de "mayor colaboración de la Santa Sede con la Justicia civil" a un encuentro que tendrán con los organizadores de la cumbre anti-pedofilia que hará el Vaticano de jueves a domingo.

El italiano Francesco Zanardi, presidente de la red de víctimas locales y promotor de la causa contra el Instituto Próvolo en su país, confirmó a Télam que tendrán "un encuentro reservado con las autoridades del Vaticano este miércoles", en el marco de la cumbre que hará la Santa Sede del 21 al 24 de este mes.

Zanardi, miembro de la red ECA fundada por 18 asociaciones locales en junio de 2018, aseveró que la idea "es llevarle al Vaticano nuestro reclamo de mayor colaboración con la Justicia civil y penal en los casos de curas acusados de abuso".

"No somos contrarios a los procesos canónicos, pero creemos que no son suficientes. Hace falta que intervenga la Justicia civil y penal", pidió el abogado italiano.

Zanardi es uno de los voceros de las víctimas de abusos sexuales del Instituto Próvolo de Verona, que vienen denunciando un "encubrimiento" de la Iglesia de esa ciudad italiana a los religiosos denunciados por los ex alumnos de la institución por ataques en los años 60 y 70.

En 2017, Zanardi denunció que la Iglesia local falsificó documentos para desligar de las denuncias al entonces Obispo de la ciudad.

El escándalo del Instituto Provolo vio la luz en Italia cuando en 2009 un grupo de 67 ex alumnos de la institución para sordomudos denunció haber sido víctima de abusos sexuales por parte de religiosos, entre ellos Nicola Corradi, imputado por delitos similares en el Instituto Provolo de Mendoza, Argentina, en 2016.

Junto a Zanardi, estarán también el español Miguel Hurtado, quien denunció al monje de la abadía de Montserrat Andreu Soler, así como al chileno Juan Cruz, una de las víctimas durante su infancia del sacerdote Fernando Karadima.

La reunión de las víctimas con la plana mayor de la anti-pedofilia vaticana se celebrará la mañana del miércoles y participarán los miembros elegidos por el Papa para organizar el encuentro: el arzobispo de Chicago (EEUU), Blase J. Cupich; arzobispo de Bombay, cardenal Oswald Gracias; el recientemente nombrado secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el maltés Charles Scicluna, y el presidente del centro de Protección de Menores de la Universidad Pontificia Gregoriana y miembro de la Comisión para la Tutela de menores, Hans Zollner.