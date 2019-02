Sangre para vencer al cáncer infantil

De cara al próximo 15 de febrero, fecha en que se conmemora como del Día Nacional de Lucha contra el Cáncer Infantil, la gente de Promoción de Donantes Voluntarios de Sangre del Hospital Público Materno Infantil dialogó con El Tribuno a modo de concientización sobre las realidad que se vive día a día en ese nosocomio.

"En los próximos días estaremos cerrando e informando el calendario de actividades que comenzarán, creo, una semana antes. Habrá artistas, talleres y otras actividades de concientización", dijo el responsable de Prensa del HPMI, José Luis Ángel.

En tanto que desde Hemoterapia del Nosocomio brindaron una aproximación al estado actual. "Necesitamos que toda la población sepa sobre la necesidad de sangre. Nuestras demandas son para todos los días", dijo Karina Brito.

Entonces la mujer buscó en sus planillas, abrió su cuaderno rojo tapa dura y comenzó a revisar antes de seguir. "La población más sensible que tiene está en el sector de Oncología Pediátrica en donde la demanda de sangre es permanente. Son niños con diferentes tipos de cáncer, muchos de interior de la provincia, que necesitan al menos 3 plaquetas de sangre diarias", explicó.

"Nosotros al día de hoy (por ayer) tenemos a 7 niños que necesitan esas plaquetas. Ellos son la prioridad. Además están los niños de HOPE, las mamás, los niños con otras patologías, los que llegan a Emergencia. Necesitamos sangre siempre y es por eso que apelamos a los vecinos solidarios y voluntarios", dijo Brito.

Esos niños que están en Oncología Pediátrica del HPMI necesitan transfusiones cada 8 horas. Pero no necesitan sangre, necesitan las plaquetas y para completar cada una de esas transfusiones se necesitan a 6 dadores voluntarios. Es decir que un niño necesita a 18 donantes voluntarios diarios y eso sólo para cubrir el mínimo si todo está "normal", cosas muy extraña en el hospital pediátrico que es de referencia en todo el norte. Los números dan pavor de sólo pensarlos.

"La nuestra es un población sensible porque son niños, que muchos vienen del interior de la provincia y que por la lejanía de la casa debemos tener algunas consideraciones. Una de ellas es que a sus padres no les podemos exigir dadores. Los tenemos que conseguir nosotros como sea y eso se hace una lucha de todos los días sin descanso", contó Brito.

Agradeció a la gente de Centro Regional de Hemoterapia que realiza las colectas para los hospitales, y que es el lugar en donde las personas que quieran ayudar en esta lucha pueden acercarse a donar sangre.

Ahora bien, el Centro de Hemoterapia tiene una móvil recolector de sangre que para el 15 de febrero estará estacionado en la puerta principal de HPMI, sobre avenida Sarmiento, para recibir a los voluntarios. Para el resto de los días del año reciben a los voluntarios en su sede de Bolívar 687.

La atención a los donantes esta habilitada de lunes a viernes, de 7 a 17, y los sábados de 7 a 12.

"Lo que necesitamos es que la gente se informe sobre las necesidades y sobre las oportunidades de donar vida. La sangre no se fabrica y sólo la solidaridad sirve", concluyó Brito.

En tanto que desde la Fundación HOPE ya tienen todo listo en la semana que aceleran con las actividades de concientización de la detección temprana del cáncer en los niños.

Ya tienen listos los folletos informativos que a comienzos de la semana que viene comenzarán a repartir en los centros comerciales de la ciudad de Salta.

También habrá pintadas de camisetas y charlas que brindarán los profesionales de la Fundación.

La semana de concientización que tienen prevista culminará el viernes 15, por la mañana con batucada, la locura de los payamédicos, banderas, color y fiesta en frente del HPMI y por la tarde en la plazoleta IV Siglos con la ya tradicional suelta de globos.

Lo mejor es donar mediante la técnica de la aféresis

Una máquina separa las plaquetas y hace más específica y valiosa la donación.

“El Centro Regional de Hemoterapia cuenta con una nueva herramienta para la donación de sangre que es por aféresis. Es una técnica que permite optimizar la obtención de plaquetas para el tratamiento de pacientes con enfermedades oncohematológicas o trasplantados”, contó Karina Brito.

Se trata de un procedimiento especial, que se realiza mediante una máquina automatizada que separa los componentes de la sangre por centrifugación, recoge las células a transfundir y retorna los restantes componentes al torrente sanguíneo del donante.

Mientras con el método convencional el donante aporta una unidad de sangre que contiene plasma (parte líquida), glóbulos rojos y blancos y plaquetas, mediante aféresis es posible tomar sólo el componente que se necesita y devolver el resto al donante por la misma vía de extracción.

“Sirve para sacar las plaquetas que necesitan nuestros niños. Se toma un poco más de tiempo, pero presenta la ventaja que la donación mediante aféresis de un solo voluntario equivale a seis donaciones de sangre por el método convencional y la persona puede volver a donar a las 72 horas, ya que las plaquetas se regeneran en 48 horas. Es por es que es muy importante la información y la concientización. Hay que tomarse un tiempito para ir al Centro de Hemoterapia, que les expliquen todo y aportar el granito de arena por los niños. Allí se puede pedir que la donación sea para el HPMI”, aclaró Brito.

Si mas voluntarios optarían por la aféresis, la demanda de donantes bajaría notablemente. El tiempo de donación ya deja de ser de unos 15 a 20 minutos. Por aféresis es de más de una hora y es por eso que primero hay que informarse bien para disponer del tiempo.

Los requisitos para donar

El aporte de sangre es anónimo y gratuito, y podrán ser donantes todas las personas de entre 18 y 65 años que tengan un peso mínimo de 50 kilos.

Los voluntarios deberán encontrarse en buen estado de salud general, sin antecedentes de enfermedades cardíacas, patologías pulmonares, hepáticas, infecciosas, oncológicas u otras que supongan riesgos para el receptor.

También, no haberse realizado una cirugía, tatuaje o piercing en los últimos 12 meses, y no estar embarazada ni en período de amamantamiento. No es necesario concurrir en ayunas para realizarse la extracción.

Para inscribirse como donante de médula ósea, por otra parte, las personas de ambos sexos deben tener entre 18 y 55 años de edad y estar en condiciones de donar sangre.