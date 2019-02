Fuerte polémica por la suspensión de una pelea en el Delmi

Cuando todo estaba listo y a pocas horas de llevarse a cabo dos peleas por títulos internacionales en el estadio Delmi, la Municipalidad de Salta decidió suspender el evento.

Pero lo cierto es que su organizador, el promotor Juan Cárpena junto a los principales actores de la contienda pugilística decidieron levantar el guante y arremeter legalmente contra el máximo responsable de la intendencia capitalina, Gustavo Sáenz.

“Voy a pedir el lunes una urgente reunión con el intendente de la capital para que me explique por qué el organismo que está bajo su órbita, como es la Comisión Provincial de Boxeo, decidió suspender la pelea a pocas horas de llevarse a cabo”, resaltó Cárpena.

“Es un hecho insólito lo que hicieron y además no dieron ningún argumento. Esto es muy tirado de los pelos. Primero me dan el permiso y después me dice que no”, destacó.

“Para mí hay algo muy extraño, y cuando presente la demanda que corresponde daré mis argumentos y el juez verá si procede o no”, remarcó.

Cabe destacar que para que se lleven adelante las peleas Cárpena abonó 4.000 pesos de seguros, como así también $5.000 por el alquiler del ring, otros 20.000 por el alquiler del estadio y 3.600 más por la ambulancia, a los que se sumaron 20.000 más por un informe de los pugilistas, otros 5.530 de los agrimensores y 1.500 para acelerar el trámite de Bomberos. Todo esto sin contar lo que representó el traslado, almuerzo o estadía de los boxeadores.

Qué dice la Comisión

Según la Comisión Provincial de Boxeo, el evento no fue autorizado “por estar totalmente afuera del marco legal que establece la FAB (Federación Argentina de Boxeo) entendiendo con esto que promotores, técnicos y boxeadores no cumoplen con los requisitos del Tribunal Reglamentario y de Disciplina que establece el máximo organismo para efectuar boxeo profesional”.

De esta manera, desde la FAB también aseguraron que “tanto Maximiliano Hinojosa como David Quiroga no tienen ni tuvieron licencia de boxeadores profesionales en el organismo, por lo que desconocen la situación física, de salud uy los antecedentes deportivos de los mismo”.

Ahora comienza la otra pelea, fuera del ring, para ver quién tiene la razón.