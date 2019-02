Salta conmemora un momento clave en la lucha por la independencia

Ya pasaron 206 años de aquella mañana en la que Manuel Belgrano, alojado desde el 18 de febrero en la sala de Castañares junto a sus fuerzas militares, hiciera frente al ejército realista de Pío Tristán, que había tomado el control de la ahora Ciudad de Salta y ponía en riesgo la lucha por la independencia que se venía gestando desde el 25 de mayo de 1810.

El comandante de las fuerzas realistas, que contaba con 3.398 soldados, no era cualquier hombre. Pío Tristán conocía a Manuel Belgrano desde la juventud, cuando ambos habían sido compañeros de armas en España, lo que implicaba que tenía una idea sobre el héroe y sus conocimientos militares.

Sin embargo, y gracias a aporte del capitán Apolinario Saravia, natural de Salta y conocedor la geografía de la región, Belgrano pudo dar su golpe militar ingresando al campo de batalla por una región que se consideraba inaccesible.

Hoy, en conmemoración de los actos heroicos de 1813, se desarrollará un acto en la plaza Belgrano que dará comienzo a las 10, y contará con la presencia de autoridades provinciales y municipales.

Las actividades se iniciarán con el izamiento de la bandera nacional y la provincial, para luego cantar el Himno Nacional y depositar una ofrenda floral al pie del monolito al General Belgrano.

Luego las autoridades se trasladarán al monumento 20 de Febrero, donde se realizará la revista de tropas, se dejará otra ofrenda floral y se recordará la importancia de una de las fechas históricas más importantes para los salteños. Los actos finalizarán con el tradicional desfile militar y de fortines gauchos.

El diálogo con El Tribuno, el titular del Instituto Belgraniano de Salta, Jorge Skaf destacó que desde esta organización se realizan actividades de promoción y difusión de la figura de Manuel Belgrano durante todo el año, en particular en las escuelas, que demandan información al respecto.

"Si bien el Instituto no cuenta con ningún aporte de Estado ni sede propia, gracias al aporte de sus 60 miembros activos lleva adelante la compra y entrega de bibliografía referida al héroe nacional y se entrega a distintas instituciones educativas", expresó Skaf.

El titular del Instituto destacó el apoyo que reciben de funcionarios de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, el Club 20 de Febrero y el Comando de Brigada, que les facilita espacios de la disertación y charlas educativas, lo mismo que el Centro Argentino.

El valor histórico de la batalla

El 18 de febrero el Instituto Belgraniano de Salta realizó un acto en la Casona Histórica de Castañares, donde hace 206 años había llegado Manuel Belgrano. En esta finca se alojó Belgrano junto a sus fuerzas, y desde allí partió hacia el campo de batalla en la mañana del 20.

"La batalla de Salta fue una de las más importantes en la lucha por la independencia, no solo por la cantidad de hombres, caballos y carromatos que participaron, sino porque a partir de este enfrentamiento nunca más los españoles volvieron a esta región ni pensaron en penetrar la región para llegar a Buenos Aires", rememoró Skaf.

Luego de la batalla del 20 de febrero, Manuel Belgrano se hizo cargo de la gobernación de Salta. Si bien no se sabe con exactitud el tiempo que duró esta gobernación, no fue prolongado, ya que el militar debió marchar para continuar con la lucha, de la mano de Martín Miguel de Gemes y José de San Martín. "Sin que se hubiera asegurado la zona norte del país, con la gesta gemesiana, no se podría haber avanzando en las campañas de liberación de Chile y Perú", agregó Skaf.

El 13 de febrero de 1813, en tanto, las tierras salteñas fueron escenario también de la histórica jura de lealtad a la enseña patria en las márgenes de lo que hoy se conoce como río Juramento.

Por los actos, habrá cortes de tránsito



Hoy los actos centrales por un nuevo aniversario de la Batalla de Salta se desarrollarán en el monumento 20 de Febrero con un megaoperativo de seguridad vial y prevención entre las 7.30 y las 14. Se realizará un desfile de agrupaciones gauchas a lo largo de avenida Sarmiento, desde Entre Ríos hasta el monumento.

Por lo tanto se prohibirá el estacionamiento en el cuadrante de calles: Entre Ríos, Adolfo Güemes, Ameghino, Alvear, Arenales, Balcarce, 12 de Octubre, O’Higgins y Sarmiento.

Cabe destacar que entre las 13 y 14 horas se restringirá totalmente la circulación vehicular sobre avenida Arenales, en ambos sentidos, entre Martín Cornejo y Bolivia, puesto que las agrupaciones gauchas realizarán el despeje por esta avenida una vez concluido el desfile, para ingresar al Ejército. Los vehículos podrán desviar la circulación de la siguiente manera: desde el oeste al norte: Arenales, Martín Cornejo al sur Entre Ríos, Mitre, Rivadavia, Zuviría al norte.

Desde el norte al sur: Bolivia, Arenales, Mitre al sur.

Finalmente, los cortes se despejarán desde las 14, una vez concluido el desfile y el acto central. Se recomienda circular con precaución.