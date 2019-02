Inicia la XIX edición del Goga Gómez

A partir de hoy en su edición XIX, Gregoria Elena Maneff de Gómez recibe, como todos los años, un homenaje con el torneo de hockey “Goga Gómez”, como se la conocía, con la presencia de nueve equipos femeninos y seis masculinos, en las instalaciones del club Popeye, institución que ella junto a su esposo José Ismael Jesús Gómez, fundó.

La dirigencia espinaca dio a conocer el fixture de la competencia ayer, con cinco zonas. Las tres primeras (A, B y C) son de la rama femenina, mientras que la D y E son para el cupo masculino.

Los partidos se disputarán en las canchas de arena y agua. Por el grupo A estarán Universitario Hockey, Popeye B y Popeye C (este último ganó el Pre Goga Gómez el domingo pasado).

Por la zona B se encontrarán Universitario Rugby, Tigres y el Jockey Club, mientras que en el C chocarán los rivales, a priori, más complicados: Popeye A, Tarcos y Tucumán Rugby, estos últimos de la vecina provincia.

En varones, Popeye A, Central Norte y Universitario Hockey le darán vida al grupo D y en el E estarán Villa Mitre, CEDEHU de General Mosconi y Popeye B.

El telón de está decimonovena competencia se abrirá a las 19 con Popeye C ante el Jockey Club en la superficie sobre césped y agua. A las 20.15 habrá dos compromisos: Universitario Rugby ante Universitario Hockey y Popeye B ante Tigres, en arena y agua, respectivamente.

La jornada terminará con la presentación de los caballeros. A las 21.30 se medirán Popeye A con Central Norte en la cancha de agua y en ese mismo escenario, pero a las 22.30, será el turno de Popeye B ante Villa Mitre.

El torneo Goga Gómez continuará mañana desde las 14 y no se detendrá hasta después de las 23 en ambas canchas de la institución espinaca.

El sábado comenzarán a disputarse los cruces y el domingo será el turno de las finales en ambas categorías. Las chicas jugarán a las 14.30 y los varones desde las 16.