Riquelme podría volver a Boca... pero como presidente

El ídolo xeneize tiene ganas de reemplazar a Angelici en las elecciones de fin de año, pero por ahora no se sabe si se unirá a alguna lista o armará una propia.

Boca tendrá elecciones a fin de año después de los dos ciclos de Daniel Angelici como presidente, y crece la expectativa por saber qué rol tendrá Juan Román Riquelme en diciembre.

El ídolo xeneize votó por primera vez en la elección de 2015, donde se expresó públicamente en contra del oficialismo. Román introdujo el sobre en la urna y arrastró votos en contra de Angelici, pero la oposición no logró destronarlo. Jorge Amor Ameal quedó en segundo lugar y José Beraldi, tercero.

A 10 meses de un nuevo acto electoral, Riquelme mantiene una postura conservadora, mientras estudia los posibles escenarios y baraja con qué agrupación ensamblarse.

Después de la dura derrota en la final de la Libertadores con River, Román fue cauto en sus declaraciones y no disparó contra el actual presidente.

Según publicó Infobae, desde el círculo íntimo del exfutbolista deslizaron que tiene pensado postularse como presidente. Pero para esto necesitará de un aparato político que lo respalde. Dirigentes de uno y otro bando debaten si cuenta con la capacidad necesaria para formar parte de una comisión y tomar decisiones. “Un club no se administra tirando caños, no alcanza con eso”, remarcaron desde adentro del club.

En los últimos días los socios respondieron a una encuesta en la que se los consultó por las capacidades de Román como dirigente, además de con qué candidato les gustaría que se presente (Gribaudo, Beraldi, Ameal, Royco Ferrari o Juan Carlos Crespi) y en qué función lo verían mejor: presidente, mánager o dirigente del fútbol profesional, más allá de que algunos le notan pasta para ser consejero o para aportar su vasta experiencia en las divisiones inferiores.

Quien hizo ruido en las últimas horas fue Mario Pergolini, quien en una entrevista radial confirmó que se presentará como vice de Ameal, al igual que en 2015. Sin embargo, el periodista aclaró: “A mí me interesa que le vaya bien a Boca, no me interesa tener un puesto”. Y le allanó el camino a Riquelme por si desea unirse a la fórmula de Ameal: “Si quiere ir de vice le doy mi lugar, yo tengo muchas variantes para ayudar a Boca desde distintos lugares”, dijo Pergolini.

Los otros nombres que figuran en la carrera para sentarse en el sillón azul y oro son Andrés Ibarra (funcionario del Gobierno nacional y propuesto por Mauricio Macri), César Martucci (ex secretario general) y el mediático peluquero Fabio Cuggini, el único que oficializó su campaña hasta el momento.

¿Beraldi, Ameal y Crespi son considerados opositores u oficialistas?, fue otra de las preguntas realizadas a los socios. Y llamó la atención que se midiera cuánta aceptación tendría una fórmula compuesta por Christian Gribaudo impulsado por Angelici, y José Beraldi, opositor en 2015.

A cuatro años de su retiro como futbolista profesional en Argentinos Juniors, Riquelme todavía no disfrutó de su partido despedida en la Bombonera. Angelici prometió poner a disposición el estadio y brindarle todas las comodidades para calzarse por última vez los cortos. “Quiero ver a la gente de Boca, quiero vivir un momento más con los hinchas. No sé si será a mitad de año, en octubre o noviembre, pero se hace sí o sí”, anticipó el 10.

Desde el seno de la institución, más de uno cree que Román no dará la talla como dirigente. “Passarella fue un gran capitán y mandó a River al descenso, Babington lo mismo en Huracán. No alcanza con tener un nombre rutilante”, compararon en el club.

“La decisión de Riquelme va a cambiar cualquier tipo de elección. Yo le sugiero a Riquelme que se postule como vice o busque otra cosa, y no arrancar como presidente. Como en todo, hay que aprender”, opinó luego Pergolini. Y Román tendrá que expresarse en cualquier momento.