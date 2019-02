El grupo Nuna lleva 23 años entregando su mensaje musical

Cuando se nombra la palabra “Fusionarte”, rápidamente se lo relaciona a la mezcla o combinación. Cuando la realidad apunta a la música, queda en claro que sobre el escenario se observará una conexión de géneros y disciplinas.

Fusionarte es el nombre que se otorga al espectáculo que se desarrollará mañana viernes en un local del corredor de la Balcarce (Necochea y Balcarce), a partir de las 22.30.

Se presentará el ciclo “Che tango”, que está a cargo de Producciones Huacas, de Adrián Pachi.

Se vislumbrará un atrayente recital del grupo Nuna; también habrá un desfile de moda artesanal original, con la presencia de diez modelos. Además se presentará la cantante de tango, Naglieri Stephy. La artista Rosana Vilte expondrá sus cuadros.

En calidad de invitados llegarán integrantes de La Cantoral, de la parroquia Santa Teresa.

Grupo Nuna lleva 23 años en la escena nacional, con innumerables actuaciones en los escenarios más prestigiosos del territorio argentino. La formación salteña está liderada por Daniel Ahumada; es también importante el aporte vocal de Daniela Firme. Se completa con: Nilo Ramos (vientos y accesorios), Guillermo Salva (vientos y accesorios), Matías Firme (guitarra) y Diego Espinoza (bajo).

“El espectáculo combinado que ofreceremos esta noche en la Balcarce lo pensamos llevar por las diferentes ciudades del país, además ya se confirmó que lo repondremos el 30 de abril, en el Teatro Provincial de Salta”, acotó el director de Nuna.

El grupo fue creado por su actual director Daniel Ahumada en octubre de 1996, con el objetivo de difundir la música andina y latinoamericana. El nombre significa en aymara “alma” o “espíritu”.

“Se trata de una propuesta moderna y popular, llena de alegría y ritmo con sabor a lo andino como es lo característico del grupo, con pinceladas rítmicas latinoamericanas actuales. Hacemos cumbia andina, rock andino, huayno pop, carnavalito, sayas, tinkus, y muchos ritmos más”, aseguró Ahumada.

El grupo Nuna lleva más de dos décadas trabajando por la cultura del noroeste argentino, especialmente de Salta, llevando la música de los pueblos originarios y cultivando sus ritmos por todos los escenarios del país.

Grupo Nuna no detiene su ambición y a base de sacrificio, trabajo y esfuerzo, sigue sumando en bien de su carrera artística. Hace algunas semanas recibió el premio Reina del Plata Artístico, en el rubro Grupo Folclórico Latinoamericano. El evento, que lleva a cabo el grupo Ideas Creativas, se realizó en el Hotel Claridge. El grupo salteño estuvo nominado con la pampeana María Sevilla y el grupo Inti Nuna Huayra (Buenos Aires).

“La premiación fue por partida doble, ya que nos entregaron otra distinción por la destacada actuación que realizamos en vivo durante la mencionada noche. Logramos una excelente comunión con la gente, les conté la historia del tinku que interpretamos, que nació en la casa de la bagualera Mariana Carrizo, en la localidad de San Carlos. También les comenté de mi Salta, de las costumbres, sus historias y muchas cosas más. Eso tuvo un impacto especial entre los presentes. Este premio se trata de un nuevo mimo profesional, que nos motiva a seguir trabajando en este bello camino musical, y nos alienta a redoblar el trabajo para alcanzar objetivos inmediatos”, sostuvo Ahumada.

Esta significó la sexta edición de los premios Reina del Plata Artístico, que en sus inicios solo estaba destinado a los cultores de la música del tango (intérpretes y bailarines). Hace cuatro años, el espectro se amplió para el teatro, escritores, música folclórica, y para los medios de comunicación (radio y televisión).

“Todo premio viene con algunas sorpresas, y esta ocasión no fue la excepción. Durante la premiación hubo gente que se contactó con nosotros para contratarnos, como el caso de los Ex Combatientes de Malvinas de Berazategui (Buenos Aires), para el mes próximo. También nos habló la cantante Alejandra Insúa, para un evento a realizarse en Rosario de Santa Fe”, agregó Ahumada.