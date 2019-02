Advierten que el Gobierno nacional prepara una reforma laboral por decreto

El Gobierno nacional no abandonó la idea de llevar adelante la reforma laboral, pero ahora cambio la estrategia y ante el rechazo que generó la iniciativa, evalúa hacerla por decreto.

El informe denominado “Leyes Para la Transformación Productiva” plantea medidas ya rechazadas por los gremios cuando se intentó llevar el proyecto de la reforma laboral al Congreso.

El texto propone una condonación de deudas por incumplimiento de la normativa laboral (blanqueo), la reducción de las indemnizaciones por despido, la eliminación de las multas que castigan el empleo no registrado, y el fondo de cese. Todas esas medidas ya fueron rechazadas en varias ocasiones por el conjunto de los sindicatos y por el arco opositor.

Funcionarios de Producción y de Hacienda le llevaron esta propuesta (fechada en febrero de 2019) a las centrales fabriles, que le dieron el visto bueno.

La presentación incluye la posibilidad de blanquear a trabajadores informales con condonación de deudas y de pagar menos multas por parte de los empleadores, que además podrán pagar menos indemnización.

"El mal llamado 'blanqueo' laboral que propone el Gobierno nacional implica una segunda privación de derechos para los trabajadores no registrados. Después de haber sido contratados de manera informal (es decir, sin vacaciones aguinaldo, obra social, etc.), el proyecto oficial busca eliminar el resarcimiento que les corresponde a los trabajadores por esa situación. Concretamente, se reduciría el monto de las multas que deben pagar los empleadores infractores, y lo que resulta más inquietante es que ese monto ya no iría al bolsillo del trabajador sino al sistema de seguridad social, dijo Matías Maito a minutouno.com.

Además, difícilmente una norma de esas características tenga el impacto que el gobierno prevé. "Los empleos informales se caracterizan por ser de muy corta duración, con lo cual un empleador podría formalizar la relación laboral con un empleado informal en el marco de este “blanqueo” y así evitar las sanciones. Pero cuando ese vínculo se termine, tendría la posibilidad de contratar a un nuevo trabajador de manera irregular", agregó el especialista del Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo.

