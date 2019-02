Sunal La Estancia ganó de la mano de un amateur 

Los mejores jugadores del Tour Profesional de Golf Argentino cerraron ayer su participación en el torneo Sunal Invitational en La Estancia de Cafayate Wine & Golf, con un desenlace que estuvo a la altura de las expectativas planteadas desde el primer día de este proyecto. Los equipos Bad Brothers y Sunal La Estancia, formados por profesionales y amateurs, expusieron lo que mejor saben hacer para completar dos días de exigente competencia.

Bad Brothers había sacado ventaja en el primer día imponiéndose por 5 a 2 en matches, pero Sunal La Estancia remontó el marcador ayer y al cierre de las vueltas estaban igualados; fue necesario recurrir al desempate para conocer al primer campeón del Sunal Invitational.

Los profesionales decidieron que el desempate se realizaría por mejor approach (golpe de aproximación al green). Los capitanes, César Monasterio por Sunal La Estancia y Ricardo González por Bad Brothers, eligieron los representante de cada uno de sus equipos para definir el certamen.

Finalmente la victoria se decantó hacia el lado de Sunal La Estancia por el mejor approach realizado por el golfista amateur Esteban Isasmendi. El desempate se jugó sobre el hoyo 18 (135 yardas) con salida desde el club house.

Entre los ganadores también hay que destacar que el cordobés Clodomiro Carranza ganó la competencia paralela que solo estaba destinada para los jugadores profesional; el segundo lugar lo ocupó el tucumano Jorge Monroy.

Entre los golfistas que compitieron en La Estancia de Cafayate Wine & Golf estuvo el tucumano Monasterio, campeón de nueve torneos internacionales (dos en Europa); desde Río Cuarto llegó Miri Carranza, campeón de cuatro torneos internacionales.

El bonaerense Rafael Gómez fue otro de los reconocidos golfistas que jugó en Cafayate, ya que cuenta en su palmarés con 27 triunfos en competencias internacionales. En total cuatro jugadores de la categoría 1 del Tour Profesional de Golf Argentino participaron del Sunal Invitational.

Muy pocos habían jugado en los greens de La Estancia de Cafayate (diseñada por Bob Cupp), rodeada por la hermosa geografía cafayateña. Todos se fueron conformes por la cualidades técnicas del escenario, de los mejores del norte argentino, y con ganas de volver no solo para jugar un certamen de invitación, sino para un torneo oficial con puntos para el ranking del Tour Profesional.

Un torneo oficial es el próximo obejtivo

Así como un buen vino se saborea una y otra vez, La Estancia de Cafayate está en condiciones de probar un nuevo sorbo del Tour Profesional de Golf Argentino. Uno de los objetivos del Sunal Invitational fue que los mejores jugadores del país conocieran la cancha y los comentarios finales fueron de aprobación.

“Las expectativas que teníamos eran altas. Los que conocían la cancha nos hablaban maravillas, no nos mintieron en nada. Los chicos quedaron deslumbrados con el campo, con el lugar y todo hace que el lugar sea increíble”, señaló Marcelo Soria, director del Tour Profesional, y agregó: “No podemos dejar de difundir las bondades de la cancha, de la calidad de los salteños. No puede ser que haya un golfista que no conozca este lugar, porque no conoció nada”.

El dirigente le confirmó a El Tribuno que hay una “iniciativa ya para volver y hacer un torneo importante, un torneo de máximo nivel”.

La magnificas condiciones de la cancha, sus bellezas naturales y ahora el buen concepto que tienen los profesionales elevan las posibilidad de que La Estancia de Cafayate Wine & Golf sea sede en el futuro de un torneo oficial del tour argentino, que entre otros jugadores tiene a Ángel Cabrera (ganador de dos Majors), Andrés Romero, Julián Etulaín y al salteño Tommy Cocha (ganador de dos torneo del PGA LA y medallista panamericano).

Para que ese certamen se desarrolle en Cafayate no solo hacen faltas las condiciones ya mencionadas, sino también sponsors que aporten los premios en efectivo.