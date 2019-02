“Hay que romper la percepción de que low cost es low quality”

Estuardo Ortiz es el CEO de JetSMART Airlines, la aerolínea chilena low cost que desembarcó en el país este año con serias intenciones de pelear los primeros puestos dentro del sistema aerocomercial del país, que de a poco comienza a ampliar su oferta. Para el CEO, esa competencia permite que la gente pueda tener más opciones para volar y a menores precios. “Conforme haya más competencia, eso va a permitir que la gente pueda viajar a precios más bajos”, comentó Estuardo Ortiz en una entrevista con El Tribuno. El empresario chileno llegó a la provincia para realizar el lanzamiento de la aerolínea y oficializar las cuatro rutas que tendrán desde Salta.

¿Cuáles son las expectativas que tienen desde JetSMART con estas nuevas rutas aéreas que están abriendo en la provincia?

La expectativa que tenemos es que la presencia de precios ultrabajos en un avión nuevo va a generar confianza en el cliente y motivación para que viajen más. Creemos que Salta, como destino turístico, tiene un gran potencial, así que la expectativa es muy buena y esperamos que, conforme el año vaya pasando, sumemos más destinos y frecuencias.

El país está atravesando un momento económicamente complicado. ¿Cómo van a hacer desde la empresa para mantener niveles de pasajeros que le den rentabilidad?

Como les contaba, Índigo Partner es un fondo de inversión estadounidense con 20 años de experiencia en aviación y sabemos que es un proyecto a largo plazo. Somos un inversionista a largo plazo y este es un proyecto de largo plazo y la coyuntura económica es algo que no se puede controlar al 100%. Si creemos que el potencial de mercado es tan grande, cuando lo comparás con otros países de la región, que eso es más importante que la coyuntura económica. Con una visión de largo plazo tenés que tener la posibilidad de tener una vida por muchos años para delante.

En Argentina está bastante cuestionado el modelo de low cost. ¿En qué se diferencia el modelo low cost del modelo legacy carrier?

La realidad es que hay que empezar a romper esta percepción de que low cost significa low quality, no es el caso. Nosotros operamos con la flota más nueva de toda América, que son los A320 traídos de las fábricas de Airbus en Europa con la tecnología más avanzada que existe hoy en seguridad, en confiabilidad y en eficiencia. Hasta el momento, en nuestra primera operación en Chile, hemos sido la aerolínea más puntual, entonces no hay que sacrificar calidad por precio. Es un nuevo concepto, es cierto, y por tanto hay que saber en qué momento las personas poco a poco se van a dar cuenta de que pueden volar a precios bajos en un avión nuevo.

Pero es complejo hacer proyecciones en este contexto económico...

Lo que vos decís es importante, en este contexto económico se hace difícil hacer muchas proyecciones. Vamos a empezar a operar en los meses de abril, mayo y junio y creo que a partir del segundo semestre vamos a empezar a ver los factores de ocupación más altos.

El Gobierno oficializó el otorgamiento de 261 rutas para operar a JetSMART. ¿Están pensando en abrir rutas internacionales en Salta o por el momento no?

Sin duda nos interesa pensar en rutas internacionales, pero creo que ahora es momento de enfocarse en el mercado de cabotaje, doméstico. Quizás en 2020 en adelante empezar a identificar algunas oportunidades internacionales.

Salta tiene un potencial turístico enorme, ¿fue ese uno de los moti vos para que elijan la provincia?

Salta tiene un potencial turístico que ya existe porque es un destino muy importante, pero es un destino que creemos que puede crecer más y puede ser todo el año. Lo hemos visto en otros mercados porque cuando los precios bajos se mantienen permanentemente la gente viaja más y viaja todo el año.

¿Cómo va a ser el modelo de negocio de JetSMART?

Por ejemplo, toda la venta de ticket se va a hacer vía web en jetsmart.com. Es muy simple usar y te ayuda a que cada persona escoja lo que quiera usar porque el modelo es: “Pagá por lo que usás”. Entonces, si no querés un asiento especial y querés sentarte en un asiento que te vamos a otorgar sin ningún costo, es tu decisión. Si no llevás equipaje, no tenés por qué pagar equipaje. Mucha gente no lleva equipaje y si yo te lo incluyo en la tarifa te lo estoy cobrando porque tiene un costo. Entonces, en el website escogés tu vuelo, escogés tu tarifa y vas decidiendo qué es lo que quisieras llevar en tu boleto y por tanto se hace mucho más fácil, más transparente y queda muy claro qué estás comprando.

Ingresaron al país de una manera agresiva ofreciendo pasajes a un peso. ¿Van a realizar nuevas promociones así tan agresivas?

La promoción de volar por un peso es una promoción de lanzamiento para que la gente nos conozca, para que la gente se anime a comprar, para que la gente explore lo que es viajar en avión. Independientemente haya o no vuelos por un peso, siempre van a haber precios bajos, precios muy accesibles.

Argentina tiene un porcentaje muy bajo de personas que se trasladan en avión en comparación con países de la región. ¿Por qué piensa que el argentino no viaja tanto por avión?

Primordialmente es por el precio. Creo que al argentino le va a encantar viajar más en avión conforme se dé cuenta de que puede hacerlo y que lo puede hacer de una manera muy simple. Va a pasar eso y creo que el argentino no se va a quedar atrás. La Argentina puede tener una aviación como de otros países con precios bajos, operadores puntuales y aviones nuevos.

El Gobierno nacional habla de una revolución de los aviones. ¿Piensa que es así? ¿Se debería ir a un modelo más desregulado como el chileno donde hay cielos abiertos?

Nosotros creemos que la Argentina ha avanzado en muchísimos cambios y reformas para dejar que la aviación se vaya acercando más y más a una versión moderna, a un marco regulatorio de libre mercado, un marco regulatorio que permita precios más bajos. La remoción de los pisos tarifarios por ejemplo, aunque todavía no está liberado al 100%, fue un buen paso. Conforme haya más competencia, eso va a permitir que la gente pueda viajar a precios más bajos. Así que creemos que cielos abiertos definitivamente beneficia al cliente, al consumidor, al argentino y también cualquier otro movimiento que signifique más competencia. La competencia permite que sea que la gente pueda tener más opciones y menores precios.

En Argentina los sindicatos son muy fuertes en el sector aéreo comercial. ¿Ya tuvo algún acercamiento con ese sector?

Yo creo que los sindicatos tienen una función importante y nosotros en nuestras operaciones hemos trabajado cerca de los sindicatos. Creo que lo importante para JetSMART es tener un equipo humano motivado, bien entrenado, una relación muy abierta, directa y cumplir con la regulación laboral local.

¿Las tasas aeroportuarias del país son caras en comparación con la región?

Mirá, la tasa de embarque aeropuerto doméstica es muy competitiva si la comparás con otros países, pero la tasa regional-internacional es muy alta. Fijate que estás pagando 70 dólares solo por salir de Argentina y en otro país te va a tocar pagar entre 25 y 40 dólares. Entonces, estás hablando de entre 100 y 110 dólares por pasajero solamente en tasas de embarque, cuando un ticket se puede vender hoy en día a 50 dólares, no tiene proporción. Yo creo que eso es producto de la historia, de que los tickets internacionales eran tan caros que 100 dólares dentro del total tal vez no era tanto. Tampoco creemos que es muy coherente que pagués lo mismo por un viaje a Europa, que puede ser muchísimo más costoso, que un viaje a un país cercano que puede ser Chile, Perú o Paraguay. Entonces, ahí hay mucho que recorrer, ahí definitivamente creemos que si las tasas de embarque bajan, el mercado va a crecer, los ingresos del Estado van a subir también pero va a haber más turismo, más economía y más dinamismo. Es algo que queda como tarea pendiente.