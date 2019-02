El mal momento de Brancatelli en un shopping de Buenos Aires

El periodista Diego Brancatelli, identificado con el kirchnerismo, no pasó un buen momento ayer en un shopping de Buenos Aires, porque unas personas lo increparon y le dijeron: "Sos una basura kirchnerista".

El hecho, según el diario Perfil,ocurrió en Unicenter de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Dentro del establecimiento hubo una protesta de un grupoi de trabajadores que enfureció a personas que paseaban por el centro comercial.

Allí, el panelista de Intratables tuvo una fuerte discusión con dos personas y una le dijo: "Sos una basura kirchnerista, váyanse a comprar a la villa, vagos de mierda".

Momento muy desagradable me tocó vivir hace instantes en @UnicenterArg Mientras estos trabajadores pedían x favor que cesen con los despidos, una señora "bien" empezó a los gritos a increparlos xq según ella "no tenían derecho a hacer tanto ruido mientras ella paseaba" TEXTUAL. https://t.co/KbrdFpTPuX



Luego, el periodista contó lo ocurrido a través de las redes sociales: Momento muy desagradable me tocó vivir hace instantes en @UnicenterArg

Mientras estos trabajadores pedían x favor que cesen con los despidos, una señora "bien" empezó a los gritos a increparlos xq según ella "no tenían derecho a hacer tanto ruido mientras ella paseaba"

Ya en la puerta se sumó ooótro señor mayor. Otro señor "bien" que me decía: "vos no podés estar acá. Este lugar es nuestro. Son todos unos negros de mierda. vayanse a comprar a la villa. vagos de mierda. chorros"



A él también le contesté pero a este lo grabé (me di cuenta tarde) pic.twitter.com/ZFlJCIpH4W