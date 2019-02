Argentina XV va contra Uruguay con Fortuny entre los suplentes

Con la presencia del salteño Diego Fortuny como suplente, hoy Argentina XV enfrentará a su par de Uruguay por la tercera fecha del Américas Rugby Championship en el estadio de Vélez Sarsfield a partir de las 11.40.

El salteño vuelve a integrar el combinado dirigido por Ignacio Fernández Lobbe; el año pasado disputó todo el certamen continental, pero este año por su convocatoria a Los Jaguares no jugó las dos primeras fechas.

Para el partido de hoy ingresarán Axel Zapata, Carlos Repetto, Benito Ortiz de Rosas y el apertura tucumano Domingo Miotti.

Argentina XV goleó en su debut a Brasil (54 a 3), en su segunda presentación derrotó ampliamente al bicampeón Estados Unidos por 45 a 14 y encabeza las posiciones con diez unidades.

Por su parte, Uruguay derrotó a Canadá (20 a 17) y a Chile (20 a 5) y es el escolta de Argentina XV con ocho.

La tercera fecha del certamen se completará con los duelos que protagonizarán Estados Unidos vs. Brasil y Canadá vs. Chile. Las posiciones son las siguientes: Argentina XV con 10 unidades, Uruguay 8, Estados Unidos 5, Canadá 1, Brasil y Chile 0.