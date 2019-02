Dura caída de Salta Basket de visitante, ante Ameghino

Salta Basket no pudo anoche ante Ameghino de Córdoba, tras caer por 88 a 69 en la Liga Argentina de Básquet.

El primer cuarto fue bastante parejo para los infernales y el conjunto de Villa María. De hecho, el parcial finalizó 20 iguales con una gran producción en el ataque de Federico Mariani, anotando 9 puntos, como así también de Lisandro Rasio (6) y el hombre de Campo Quijano, Emilio Stucky (5), para los salteños.

En el segundo cuarto, en tanto, Salta Basket tuvo una notoria baja en su ofensiva y demasiados problemas en la defensa, aprovechados por Ameghino, que pudo ponerse en ventaja y lograr una buena diferencia para ir al descanso.

En ese tramo, Donovan Marshall se convirtió en el goleador parcial de los locales con 11 puntos, mientras que los más efectivos de la primera parte en los infernales no pudieron seguir de racha positiva. En ese lapso no sumó puntos Mariani, ni Stucky, pero sí lo hizo Rasio, marcando cuatro más, además de los seis tantos de Scott Cutley.

El período indicó que el marcador fue para los cordobeses 18 a 13, pasando al frente 38 a 33 y esperar el segundo tiempo con mayor tranquilidad para los dueños de casa.

Tras la charla técnica del entrenador Leandro Hiriart y sus colaboradores con los jugadores, parecía ser que los visitantes iban a poder dar vuelta rápidamente el marcador y de hecho en los primeros segundos del complemento pasaron al frente, pero solo fue un espejismo porque Ameghino reaccionó de inmediato y no le dio demasiadas posibilidades a los salteños. El tercer cuarto finalizó con un parcial de 27 a 20 para los locales que arrancaron los diez minutos finales 65-33 en el marcador.

En el cuarto final, los infernales tiraron la toalla y el equipo de Villa María aprovechó para seguir ampliando el marcador que finalizó 88 a 69, con un parcial de 23 a 16 para Ameghino.

Con esta derrota, Salta Basket suma siete triunfos y la misma cantidad de caídas.

Otra vez afuera

Tras el encuentro de anoche, Salta Basket deberá afrontar dos compromisos más fuera de la provincia y serán en la provincia de Santa Fe.

El primero ante Deportivo Norte de Armstrong en la jornada de mañana, a partir de las 21.30, mientras que el miércoles visitará a Sportivo América, de Rosario, a las 21.

Los infernales recién jugarán en Salta el miércoles 6 de marzo ante Echagüe de Paraná.