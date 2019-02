El video de Vidal que se viralizó por un incómodo detalle

El video conmueve. Tomada de la mano de María Eugenia Vidal y con una pieza de chapas como fondo, una mujer relata sus penurias y las de sus hijos a la gobernadora bonaerense. Le dice que a los pobres no se los compra, porque "el pobre nunca se vendió", que a los pobres hay que darles "convicciones, fundamentos". Y también le confiesa que, pese a que sus padecimientos de hoy se parecen a los de ayer, ella ahora vive en la realidad, siente que no le mienten. "Yo creo en ustedes, yo tengo esperanza en ustedes", termina la mujer, que confiesa su amor por la gobernadora. "Vos decís que crees en mí. Yo creo en la gente como vos", le responde Vidal.

Politicos usando a pobres CAPITULO 1000 pic.twitter.com/fwpYpWGurD — ABDON 🐍 (@AlberdianoArg) 23 de febrero de 2019

No hay mejor elogio ni mejor premio para Patricia Erazo, la vecina visitada. El video, que muestra el final de un timbreo supuestamente sorpresivo de la gobernadora en Escobar, se volvió viral durante el fin de semana. Pero no por lo conmovedor, sino porque en las redes sociales no tardaron en descubrir que Erazo aparecía en varios videos más de Cambiemos, junto a otros funcionarios, como el subsecretario de Juventud, Pedro "Piter" Robledo, o la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. También, en actos políticos. No hubo piedad de los tuiteros, que recopilaron las participaciones de Erazo bajo la etiqueta "La pobre de Vidal".

Ya quedan tan pocos que les creen en el país, que utilizan a la misma persona para 3 vídeos de campaña.

Stanley, Robledo y Vidal.

Elige tu momento favorito. pic.twitter.com/4qqHiBNjp0 — 💚tupito🍸 (@etupito) 24 de febrero de 2019

Fuente: La Nación