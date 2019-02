Tras dilaciones judiciales, le harán un aborto a la nena violada en Tucumán

El Ministerio de Salud tucumano le comunicó a la Justicia que llevarán adelante la interrupción voluntaria del embarazo (ILE). La niña, de 11 años, manifestó en Cámara Gesell su voluntad de no seguir adelante con la gestación: "Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo".