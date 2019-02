Juventud Antoniana precisa varios aciertos para salvarse

De ahora en más Juventud Antoniana está obligado a no dar ningún paso en falso en los cuatro partidos que tiene por delante para mantener la categoría, en la zona D, en la instancia de la reválida del Federal A. El santo se encuentra con la imperiosa necesidad de sumar los 12 puntos que quedan en juego y espera también que los equipos de los otros grupos, en igual situación o con unos puntos más arriba, empiecen a perder posiciones.

Para Juventud se viene una etapa decisiva en el torneo, ya que cuenta con 18 puntos en su haber en la tabla general (4 puntos en la reválida) y en cada fecha que queda, además de pensar en cómo doblegar al adversario de turno, su atención se centrará en saber los resultados de los otros equipos que también luchan por la permanencia, como Douglas Haig de Pergamino, que en la próxima fecha esnfrentará a Sportivo Las Parejas, el líder de la zona B, por citar un ejemplo.

El representativo pergaminense suma 21 puntos en la tabla general (6 puntos en la reválida), y visitará a un adversario que está puntero con 9 puntos y aspira a clasificar para seguir en carrera por el segundo ascenso de la categoría.

En este contexto, Juventud debe vencer a los formoseños y esperar que Douglas Haig pierda, y de esa forma lo estaría igualando en puntos en la general. Pero también deberá tener en cuenta los resultados de otros equipos, como Ferro de La Pampa y Juventud Unida de San Luis, cada uno con 22 puntos en la general, que todavía no tienen asegurada la permanencia, como tampoco la tienen Juventud de Gualeguaychú y Sportivo Belgrano de San Franciso (ambos con 23 puntos). Incluso Gimnasia y Tiro, con 24 puntos, no estaría salvado, aunque con tres puntos más ya no tendría problemas. Ferro de La Pampa visitará a Deportivo Madryn; mientras los puntanos serán locales de Sportivo Belgrano de San Francisco. Por su parte el albo irá a Palpalá a jugar con Zapla.

Entre los que se encuentran en zona de descenso, en la zona C, Racing de Córdoba (con 20 puntos) visitará a Estudiantes de San Luis, San Lorenzo de Catamarca (19 puntos) quedará libre y Atlético Paraná (19 puntos) juega cone Juventud de Gualeguaychú y Deportivo Roca de Río Negro tiene fecha libre.

De manera tal que bien finalice la sexta fecha el interés de Juventud se concentrará en el viaje para jugar con Crucero del Norte. Sus rivales directos: Douglas será local frente a Juventud de Gualeguaychú, Racing de Córdoba quedará libre, San Lorenzo de Catamarca se medirá con Juventud Unida de San Luis y Deportivo Roca frente a Cipolletti de Río Negro.

Está muy difícil para los antonianos, porque dependen de otros resultados. Tras los próximos seis puntos de la ronda de los desquites se podrá tener un panorama más claro.