Crece el escándalo en el gremio de los docentes

Un nuevo capítulo de la polémica en la Asociación Docente Provincial (ADP) se sumó en las últimas horas. Es que la comisión directiva le reclamó a Patricia Argañaraz que devuelva una camioneta cuatro por cuatro color blanca de propiedad del gremio que ella se llevó y estaría usando de forma particular.

Hasta anoche no había novedades del vehículo que requieren sea recuperado. "Se realizaron varias llamadas telefónicas a la sindicalista y también al chofer, que es empleado del gremio, pero en ninguno de los casos se obtuvo una respuesta, por eso se procedió al envío de una carta documento", señalaron desde la ADP.

El viernes pasado Argañaraz no se presentó a la reunión de la comisión directiva para rendir cuentas de su ejercicio, porque pidió 30 días de licencia médica. A través de su cuenta de Facebook le contó a sus seguidores que sufrió un accidente isquémico producto del hostigamiento y violencia que, según asegura, vive por estos momentos.

Ese viernes la cuestionada gremialista fue suspendida de sus funciones como secretaria general de la ADP por 45 días, suspensión que empezará a correr luego de la carpeta médica. Pero ayer Argañaraz reapareció muy enojada y le brindó una entrevista a FM Pacífico, en la que apuntó contra los siete integrantes de la comisión directiva ,acusándolos de realizarle un "golpe institucional" y no permitirle el "derecho a defensa".

"No me dieron el derecho a defensa, derecho que me asiste como trabajadora, como miembro de la institución, como miembro de los gremios, porque fui elegida libremente por los afiliados. No solamente se han vulnerado mis derechos, sino también el de todos los docentes que me eligieron y me dieron su voto confianza", afirmó.

En contrapartida, la abogada de la comisión directiva de la ADP, Luisa Hermosilla, declaró por otro medio radial, FM Profesional, que el procedimiento realizado fue correcto y que Patricia Argañaraz puede discutir la decisión porque "tiene la garantía de la defensa", y que además la resolución no es definitiva porque aún quedan instancias administrativas por agotar.

Recuperan tres CPU

Por otra parte, Jorge Cerruti, secretario gremial de actas, comentó otra situación ocurrida el jueves pasado, en la víspera de la reunión en la que la comisión directiva suspendió a Argañaraz.

"Después del allanamiento policial nos quedamos sin computadoras y necesitábamos reactivar el trabajo, por lo que trajimos tres máquinas de otras dependencias de la ADP que no están en Juramento 99. Ella se enteró y ese jueves irrumpió en la sede y con amenazas secuestró los CPU y los dejó bajo llaves en la que era su oficina", relató.

Ante la falta de dispositivos donde cargar información administrativa inherente al sindicato, como la línea de préstamos que la ADP otorga a docentes, el lunes último resolvieron abrir la oficina y recuperar los CPU.

Todo se hizo con escribano público y la presencia de dos afiliados y dos policías a cargo de la seguridad en la oficina de Secretaría General de ADP como testigos.

Cerruti indicó que el incidente se denunció en la dependencia policial correspondiente y pidió un poco de paciencia a los afiliados que necesitan realizar trámites debido a que recién se están reorganizando. "Estamos abocados con el recurso humano y logístico necesario para reorganizar las condiciones normales de trabajo para restablecer el marco de institucionalidad", dijo.

Sobre este hecho puntual, de las computadoras, Hermosilla confirmó que se abrirá otro sumario contra Argañaraz debido a que impidió el normal desenvolvimiento del gremio.

Se paralizaron la entrega de 500 préstamos, cotizaciones, altas y bajas de afiliados, coseguro, pagos de sueldos, alquileres de las delegaciones, entre otras cosas, detalló por su parte Cerruti.

El 14 y 15 de febrero allanaron los tres pisos del edificio de la sede de la ADP, por supuesta administración fraudulenta. Se trata del gremio docente mayoritario en Salta, que nuclea a unos 15 mil maestros.

El juez de Garantías 2, Ignacio Colombo, hizo lugar a lo solicitado por la Fiscal Penal de Delitos Económicos Complejos, Mónica Poma, y ordenó el procedimiento en el que se llevaron documentación y computadoras.

La investigación que lleva adelante la fiscal por supuesta administración fraudulenta se inició tras las denuncias de la docente Cinthia Vuistaz contra Patricia Argañaraz, por enriquecimiento ilícito y desfalco del sindicato.

El quiebre

¿En qué momento se origina el quiebre en ADP? le preguntó a Argañaraz la periodista Pérez, a lo que esta respondió: “El 21 diciembre del año pasado. Hubo diferentes denuncias, a la Justicia, al Ministerio de Trabajo. Yo seguí todas las normas, los espacios correspondientes. Ahí fue el quiebre definitivo”.

Prosiguió: “Vos tenías la opción de seguir apoyando o tomar la decisión de hacer las denuncias correspondientes, ante las incurrencias de varios miembros de esta comisión a diferentes situaciones, yo he denunciado a varios, y fue esto lo que llevó a la unidad de los siete miembros que hoy quieren torcer el futuro”.

Reunión de la comisión directiva

Hoy, a las 11, la comisión directiva de la ADP realizará una reunión por la cuestión salarial. Es inminente que se rechace el 23% de incremento acordado por algunos gremios para este año, y también se definirán las acciones de lucha a seguir. El mayor sindicato docente baraja no iniciar las clases y parar 48 o 72 horas, además de movilizarse.