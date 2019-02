Piden informes por el vuelco del camión batea

El vuelco del flamante camión que solo tenía quince días de uso continúa causando indignación a los vecinos de Cerrillos, que creían que con ese automotor se iban a terminar los cientos de microbasurales en todo el radio urbano.

"Es una lástima -dijo Isabel, de Villa Los Tarcos-, aquí todos estábamos esperanzados que este hermoso camión iba a terminar con los microbasurales. Y bueno, esto pasa por entregar el vehículo a gente irresponsable y acomodados, porque no es el primer camión o máquina que destrozan", sostuvo.

Pero la indignación por la pérdida del camión no solo apunta al Ejecutivo comunal, sino también al Concejo Deliberante por no haber hecho oportunamente los controles pertinentes. Según se supo, el camión siniestrado no habría costado tres millones de pesos como afirmaron desde un principio las autoridades, sino que la cifra sería casi el doble. Además, la unidad habría sido adquirida por compra directa, ya que el llamado a licitación que se hizo en un comienzo luego fue anulado.

"Los concejales hicieron un pedido de informe pero la intendencia hace tiempo para ver cómo solucionan el tema de la licencia de los choferes", indicó una fuente consultada. "Aquí todo el mundo sabe que la investigación no va a prosperar porque los dos choferes responsables del vuelco no cuentan con las licencias especiales para manejar", sostuvo.