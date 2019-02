Vecinos de barrio Unión reclaman obras

Ayer por la tarde un grupo de vecinos de barrio Unión se juntó frente a la oficinas del Centro de Integración Comunitaria (CIC) y protestó por las falencias que otra vez quedaron en evidencia por la tormenta del domingo. "Vinieron a entregarnos colchones porque más de 20 viviendas se inundaron. Pero qué pasa si esta noche vuelve a llover y pierdo todo de nuevo. No quiero colchones quiero obras", expresó Delia Márquez, vecina de Unión desde hace 31 años.

Delia expresó que junto a una decena de vecinos fueron los fundadores del barrio. Recuerda que surgió como un asentamiento y si bien hoy cuentan con servicios básicos, como agua, luz y gas, no tienen cloacas. Casi todos los lotes, unos 480, tienen más de un pozo ciego que con las fuertes lluvias rebalsan y esparcen las aguas negras por las calles.

Viviana Mamaní, también vecina del barrio, se acercó al CIC para manifestarse y expresar que si bien los trabajadores de la Municipalidad estuvieron pasando la retroexcavadora unos días atrás, no lo habían hecho en las zonas más afectadas.

"No tenemos cloacas ni pavimento ni cordón cuneta. Hace 27 años que vivó en el barrio y todas las veces es la misma historia", se quejó la mujer. Los vecinos advierten que la manzana más afectada es la 382 A, B y C, donde llega el agua que corre desde los barrio El Huaico, Castañares y El Milagro. Mamaní relató que la noche del domingo, este sector del barrio se inundó y ni los Bomberos ni Defensa Civil se acercaron a ayudarlos. Afirman que desde el CIC solo entregan ayuda a los "amigos" de la encargada.

Desde la subsecretaría de Obras Públicas de la Municipalidad explicaron que los problemas del barrio Unión no son nuevos y que no se podrán resolver con pavimentación o enripiado de las calles. "En este caso las obras aledañas se hicieron mal, el nivel de la ruta y los desages de los barrios de la zona no se pensaron siguiendo un nivel de aguas, de manera que desemboquen en los canales existentes", expresó Francisco Agolio.

El titular de Obras Públicas recordó además que hace una semana, junto a los efectivos de Ejército, se limpió el canal de este barrio. "Pero Aguas del Norte hizo obras en la zona y tapó cinco cuadras", apuntó el funcionario. Agolio señaló que en el caso del barrio Unión, Aguas del Norte realizó una obra y dejó todos los escombros. El lunes los operarios de esta empresa se habrían presentado ante el personal municipal que estuvo dando asistencia social a los vecinos y se habrían comprometido a levantar los restos de obra que entorpecieron el cauce del agua.