Icardi agiganta los rumores de su salida del Inter

Mauro Icardo agigantó los rumores sobre su salida de Inter de Italia, con un posible traspaso a Juventus, a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram con la palabra "Freedom", que en inglés significa libertad.

Icardi publicó una imagen suya donde porta una gorra que incluye el dibujo de un águila con la inscripción "Freedom".

El ex Fiorentina relacionó aquella palabra y el ave con el hashtag #MI9, ni más ni menos que sus iniciales con el número que utiliza como futbolista.

A su vez, según la agencia ANSA, el defensor portugués Joao Cancelo, quien milita en Juventus, otorgó un "me gusta" a la publicación de Icardi, su ex compañero en Inter en la temporada 2017/2018.

Medios italianos informaron que Napoli también se interesó por Icardi, quien está distanciado con la dirigencia de Inter a raíz de la renovación de su contrato.

Icardi, de 26 años, tiene una cláusula de rescisión de 110 millones de euros y su problema con Inter implicaría un impedimento para la convocatoria al seleccionado argentino de cara a los amistosos ante Venezuela y Marruecos del 22 y 26 de marzo, respectivamente, con vistas a la Copa América Brasil 2019.