Perdió la billetera y se la devolvieron, pero sin la plata

Ocurrió en Rosario, donde un albañil había perdido 500 pesos junto a su documentación y una persona que encontró la billetera la dejó en una radio. Dentro había una nota explicando que el dinero no lo devolvió porque "no tenía para darle de comer a sus hijos.

Víctor Molina es albañil. A principio de semana perdió la billetera camino a la terminal de colectivo de Casilda, donde vive junto a su familia. Masticando bronca se subió a un micro y partió rumbo a una localidad vecina donde lo esperaban para trabajar. Un transeúnte la encontró y la depositó en una caja de objetos perdidos ubicada en una radio local.

Los trabajadores de la emisora quedaron atónitos cuando revisaron la billetera en busca de alguna documentación que permitiera ubicar al dueño. Se encontraron con un papel escrito a mano con la la frase "Perdón. Yo no soy de tomar cosas ajenas, pero no tengo que darle de comer a mis hijos, así que la plata se la debo".

Molina (52 años), padre de 8 hijos (cinco varones y tres mujeres), se enteró de lo sucedido al otro día, cuando regresó a Casilda. Lejos de indignarse o molestarse por el obrar de quien encontró sus pertenencias, se mostró contemplativo con el desconocido.

"Tenía 500 pesos, si realmente sacó el dinero para darle de comer a sus hijos, en buena hora que la perdí y la encontró esa persona, por algo pasan las cosas", explicó en diálogo con Radio Casilda. Y agregó: "Si realmente lo hizo para alimentar a su hijo, está muy bien, que no se haga problema. A mí no me debe nada, ya está".

El hombre nunca dudó de la veracidad de la nota. "Estoy convencido que lo que está escrito en la nota es verdad. Si la hubiera encontrado un sin vergüenza, saca la plata y la tira. Pero si dejó una nota hasta pienso que en algún punto es alguien que me conoce", señaló Molina, quien apuntó a la "situación económica del país" como causante de "acciones desesperadas" de muchos vecinos.

Es más: agradeció al desconocido por devolver la billetera con la documentación, lo único por lo que estaba preocupado. "La plata va y viene. Es muy difícil tomar una decisión cuando te pasa algo así, cuando tu familia tiene hambre. Ojalá nunca me toque", aseguró.

