Cacerolazo y marcha de vecinos contra los tarifazos

Golpeando cacerolas, con silbatos y carteles, una gran cantidad de vecinos de Metán realizaron una marcha el viernes por la noche contra los tarifazos en los servicios.

Si bien los metanenses no son de salir a la calle a protestar, el descontento generalizado motivó una buena participación.

La concentración fue en la plaza San Martín, donde vecinos de distintos barrios, comerciantes, jubilados y representantes de diferentes instituciones respondieron a la convocatoria realizada por el abogado y dirigente deportivo Federico Delgado.

Espontáneamente los participantes comenzaron a golpear sus cacerolas, a hacer sonar silbatos, a aplaudir y a gritar: "Que se vayan todos". Al mismo tiempo que expresaron su rechazo a la gestión del presidente Mauricio Macri.

Además, los manifestantes se quejaron por la ausencia de los nueve concejales que tiene el municipio, quienes no fueron a apoyar el cacerolazo.

No se había preparado ningún acto y todo lo que ocurrió fue espontáneo. Delgado aclaró que el cacerolazo metanense fue una expresión de la gente, que no puede afrontar el pago de los servicios públicos frente a la grave crisis.

"No quiero hacer un discurso, ni mucho menos que esto parezca un acto político, simplemente nos hemos reunido por la dura realidad que estamos viviendo. Esperamos que el amparo que hemos presentado con el doctor Fabio Pérez, para frenar el aumento de casi un 20% del agua, prospere en la Justicia", destacó Delgado.

Los metanenses protestaron en la calle con cacerolas.

Por su parte, Jorge Saravia hizo sentir su descontento con las medidas del Gobierno nacional "que nos está castigando a todos, pero principalmente a los más humildes y a nuestros jubilados".

Saravia cuestionó la ausencia de las autoridades locales y agradeció el acompañamiento del diputado provincial Sebastián Otero.

Luego los manifestantes marcharon ruidosamente alrededor de la plaza San Martín. Finalmente, muchos vecinos se animaron a hablar ante todos para expresar sus opiniones sobre el tarifazo y contar cómo lo están soportando.

"Estoy de acuerdo con esta protesta y por eso vine a participar. La situación económica ya ahogó demasiado al pueblo argentino, llevándolo a la miseria, que en mis 70 años de vida no había conocido", dijo el vecino Raúl Herrero.

"Es imposible que podamos afrontar el costo de los servicios públicos, que encima van a seguir aumentando. Esta situación es terrible para todos, pero principalmente para nuestros jubilados", afirmó.

Por su parte, la comerciante Elba María Moyano, una reconocida pastelera de la localidad, dijo que el costo de la energía eléctrica tiene en jaque a su comercio. "La boleta de Edesa, me llegó el mes pasado $33.000, y ahora $35.000, ya hice una refinanciación. Me dijeron que hay multas por un problema de conexión en la instalación, pero no puedo seguir afrontando esto".

Además señaló: "El agua que consumimos en Metán es de mala calidad, sale turbia cada vez que llueve y encima quieren aumentar la tarifa".