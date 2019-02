El cibercrimen causa pérdidas millonarias

La industria del cibercrimen generará a empresas de todo el mundo pérdidas de entre 5,2 y 6 billones de dólares en los próximos tres a cinco años, según informes privados que advirtieron que los adelantos tecnológicos aplicados al delito informático superan la creación de herramientas y políticas de protección y las empresas enfrentan un gran desafío de seguridad.

Un estudio de la consultora Accenture, elaborado en base a encuestas a 1.700 directores de empresas de todo el mundo, estimó que a nivel global las empresas enfrentan amenazas que les supondrían un costo adicional total de 5,2 billones de dólares para los próximos cinco años.

El reporte "Securing the Digital Economy: Reinventing the Internet for Trust" mencionó como las dos principales causas de esto la alta complejidad que llegaron a desarrollar los ciberataques, así como en la mayor dependencia social de modelos de negocios basados en Internet.

El tipo de ataque que más pérdidas económicas genera es algo que "viene cambiando con el tiempo, aunque hay ciertos tipos de ataques asociados con mayores costos", señaló a Télam Federico Tandeter, director de ciberseguridad para Latinoamérica hispana de Accenture.