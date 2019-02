Canto 4 brilla en los escenarios más importantes del territorio nacional

Luego de las exitosas presentaciones en el Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, y el Festival Mayor de Folclore de Cosquín, Canto 4 continúa ganando adeptos en distintos puntos del territorio nacional.

Los salteños estuvieron en la segunda velada en Cosquín, donde compartieron la velada del convocante Luciano Pereyra.

“Estamos tremendamente contentos con nuestro presente, sobre todo con el regreso a los festivales más emblemáticos del país, como Jesús María, Cosquín y nuestra tan querida Serenata a Cafayate, a la cual no íbamos desde hace más de 4 años. Sentimos que es un año muy venturoso para Canto 4, y justo cuando estamos celebrando nuestros primeros 20 años de carrera arística”, expresó Facundo.

Con respecto al tema de los 20 años de Canto 4, Rodrigo comentó que “Es un año lleno de actividades para nosotros, comenzamos de la mejor manera, y el 8 de junio vamos a celebrar nuestros 20 años con un hermoso concierto en Salta, que pronto vamos a estar comunicando sobre la venta de entradas”.

Cabe destacar que, el conjunto salteño 4 es poseedor del premio Consagración de Jesús María en el año 2008 y del premio Consagración de Cosquín del 2010.

Ya estuvieron en los dos festivales más importantes del país, y alcanzando una excelente comunión con el público, que los disfrutó de principio a fin. Todavía restan actuaciones en festivales de gran prestigio, como la Serenata a Cafayate, y la Fiesta a la Reina del Yokavil, en Santa María, Catamarca.

Los cantores ya estuvieron en las últimas semanas en:

Rosario de Lerma; Chilecito, La Rioja; Añatuya, Santiago del Estero, San Carlos; Rodeo Iglesia, San Juan; Ampimpa, Tucumán; Bouquet, Santa Fe; Poman, Catamarca; Andalgala, Catamarca; y Nogoli, San Luis.

En el mes de febrero estarán en: Belén, Catamarca; La Viña; Yokavil, Santa María, Catamarca; Sarmiento, Chubut; Merlo, San Luis; Villa Castelli, La Rioja; Chilecito, La Rioja; y Tafí del Valle, Tucumán.

Además, el grupo salteño fue galardonado con La Gaviota de Plata de Viña del Mar, Premio Consagración del festival de Baradero, Premio Consagración Serenata a Cafayate. Realizaron giras por Perú, Ecuador, Chile, Bolivia, Uruguay y España.

Facundo Rufino, Iván Vera, Rodrigo Villarreal y Juan Peñalva, integran Canto 4. Cuentan con varios discos editados: Sombra Herida, Canto 4, Energía, Folk y Poncho.

“Hace un tiempo nos propuesimos algunos cambios y ahora se están viendo los frutos. En lo musical invitamos a un viaje hacia el folclore más puro; cuatro voces, bombos, guitarras, charangos y percusión, como las formaciones más tradicionales”, enfatizó Iván.

Canto 4 cuenta con la virtud de llevar al espectador a un viaje mágico que va desde los clásicos del cancionero folclórico argentino hacia las nuevas composiciones. Estas últimas están siendo, cada vez más, acogidas por las nuevas generaciones, ademas de meterse en el “detrás de escena” del conjunto a la hora de arreglar temas de otros autores, o de armonizar sus propias composiciones.

“Parece mentira que ya pasaron veinte años desde el inicio del grupo. Recuerdo que la primera alegría llegó con el premio Consagración en la Seranata a Cafayate 2003. También fue muy importante la gira que realizamos a las ciudades españolas de Cádiz y Madrid”, dijo Juan.

También fue inolvidable la gira por Ecuador donde participaron de un festival internacional, en la ciudad de Quito, más exactamente en la Plaza Independencia. “Más de 15.000 personas se congregaron en el mencionado evento. Nosotros subimos al escenario luego de la actuación de Víctor Heredia. Nos mantuvieron por más de una hora sobre las tablas y debimos regresar en dos oportunidades por pedido de la concurrencia”, agregó Juan.

Con el temperamento de Rodrigo, la timidez de Iván, la paciencia de Juan y la perseverancia de Facundo,

Las inquietudes y travesuras estudiantiles despertaron el destino de cuatro jóvenes salteños, que a paso lento pero seguro fueron encontrando un amplio reconocimiento en el circuito folclórico nacional.

“La historia comenzó a tejerse en el colegio Tommasini, cuando decidimos emprender un sueño musical, lejos de imaginarnos que tendríamos un futuro alentador. Nos formamos para participar del festival ‘Nace una estrella’. Logramos el primer lugar, y eso produjo un cambio en nuestro pensamiento. Al año siguiente ganamos la Pre Serenata a Cafayate, y a la brevedad nos radicamos en Buenos Aires, buscando nuevos horizontes”, sentenció Facundo.

La convivencia no es un tema secundario, pero los muchachos supieron llevar adelante los momentos complicados, y jamás se les cruzó por la cabeza abandonar el barco, “Creo que es un punto clave para cualquier conjunto, compartir tu vida al lado de otras personas, no resulta nada fácil. Nosotros nos conocemos desde muy chicos y eso fue una apuesta fuerte a nuestro favor, rápidamente sabemos cuando uno no está de buen ánimo, y entre todos tratamos de mantener la unión”, sostuvo Rodrigo.

Canto 4 encontró el complemento justo para brillar en los escenarios más importantes del calendario nacional del folclore y eso que todavía falta demasiado...