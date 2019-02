El impactante tráiler de "Avengers: EndGame" que transmitieron en el Super Bowl

Después de un mes de espera desde que saliera el primer y críptico avance de 'Avengers: Endgame', al fin tenemos nuevas imágenes de la que promete ser película definitiva de toda la historia que conocemos de Marvel, además de uno de los eventos del año 2019, un año repleto de estrenos de posibles taquillazos.

Marvel y Disney han decidido usar la Super Bowl, el evento deportivo más visto del año, para mostrar este nuevo avance y no podemos estar más contentos, porque al menos nos ha dado nuevas pistas sobre lo que veremos a partir del 26 de abril.

"Some people move on. But not us." Watch the brand new Marvel Studios' #AvengersEndgame spot that aired during the Big Game. See the film in theaters April 26. pic.twitter.com/5ZJE9cHHK9