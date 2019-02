Maduro le pidió ayuda al Papa para que ayude en el camino al diálogo

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, escribió al papa Francisco para pedirle "su mejor esfuerzo, su voluntad" para ayudar en el diálogo en Venezuela, en una entrevista difundida el lunes por el canal italiano SkyTG24.

"Le envié una carta al papa Francisco", dijo Maduro en esta entrevista filmada en Caracas. En la carta, Maduro dice que "está al servicio de Cristo y en ese espíritu le he pedido que nos ayude en un proceso de facilitación, de fortalecimiento del diálogo".

"Los gobierno de México y de Uruguay, todos los gobierno del Caribe, el CARICOM, y el de Bolivia, han llamado a una conferencia por el diálogo y la paz en Venezuela, el 7 de febrero" en Montevideo, añadió.

"Pido al papa que ponga sus mayores esfuerzos y voluntad para ayudarnos en ese camino del diálogo, y ojalá tengamos una respuesta positiva", insistió.

El papa Francisco se encuentra actualmente en Emiratos Arabes Unidos para un encuentro interreligioso internacional, y debe regresar a Roma el martes de noche.

Este lunes, una decena de países europeos reconocieron al líder opositor venezolano Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela para que organice unas elecciones presidenciales.

En la entrevista, Maduro pidió a Europa que "no se deje arrastrar por las locuras de Donald Trump (...) por las políticas extremistas, intervencionistas que procuran un golpe de Estado en Venezuela, dictado, planificado como ya se conoce desde Washington, desde la Casa Blanca".

"Le digo al mundo entero: necesitamos de la solidaridad, la consciencia para que no vaya a haber una locura guerrerista y no vayan a convertir a Venezuela en un nuevo Vietnam", insistió.

En Italia, la crisis venezolana provoca fuertes tensiones.

Oficialmente Roma recuerda que nunca reconoció la elección de Maduro y reclama desde entonces nuevas elecciones presidenciales.

El viceprimer ministro y líder de la extrema derecha, Matteo Salvini, se pronunció el domingo por un regreso a la democracia en Venezuela, "porque todos los regímenes comunistas deben ser borrados de la faz de la tierra".

Pero sus aliados del Movimiento 5 Estrellas (M5S, antisistema) son más ambiguos. "La cantidad de democracia que buscamos exportar a un país siempre es directamente proporcional a la cantidad de petróleo que hay allí (...) Se necesita valentía para permanecer neutro", explicó Alessandro Di Battista, uno de los tenores del movimiento.

En una paso poco habitual, el presidente italiano, Sergio Mattarella, intervino el lunes para pedir que Italia demuestre "responsabilidad" y "claridad sobre una línea compartida con todos nuestros aliados y nuestros socios de la Unión Europea (UE)".