Super Bowl:La leyenda viva de Tom Brady, su fortuna y el beso de Gisele Bündchen

Un título más para agigantar la leyenda de un deportista extraordinario. Los New England Patriots de Tom Brady ganaron este domingo el Super Bowl 53 al derrotar 13-3 a Los Angeles Rams en Atlanta y se convirtieron en el equipo y quarterback más condecorados de la historia de la NFL con seis títulos de campeón. Nadie lo duda: Brady es una leyenda viva.

Los récords comienzan a amontonarse en la carrera de Brady. Con seis triunfos en nueve finales -superó a Charles Haley-, agrandó su palmarés como el jugador con más títulos, mientras que los Pats empataron el récord de equipo, igualando a los Pittsburgh Steelers. Además, a los 41 años, el oriundo de San Mateo, California, es el quarterback más veterano en ganar el Super Bowl, superando los 39 que tenía Peyton Manning cuando lideró a los Denver Broncos al triunfo en 2016. Por otra parte, las estadísticas también marcan que Brady cuenta con más pases lanzados (392), completados (256) y más yardas (2.838) que ningún otro jugador en la historia del Super Bowl. Números para seguir entrando en los libros. "Fue impresionante todo esto, el marco que había en el estadio. Esto es lo que me motiva para volver cada temporada. ¿Cómo no voy a regresar?", dijo Brady.

Una vida con un guión cinematográfico. Un perfil que escapa de lo común. Porque antes de convertirse en una estrella, Brady, nacido el 3 de agosto de 1977, no era observado como una promesa del fútbol americano. Es más, muchos lo consideraban un buen prospecto en el beisbol. Cuando asistía al colegio secundario 'Tom Terrific' fue seleccionado en el draft amateur de 1995 para jugar en Expos de Montreal, un equipo de las Grandes Ligas.





Brady estudió en la Universidad de Michigan entre 1996 y 1999, un lugar en el que jamás superó las 2.500 yardas por temporada como jugador. Al tiempo, cuando se declaró elegible para la NFL, lo consideraban "de pobre complexión atlética, sin mucha presencia física ni fuerza. No tiene movilidad para quitarse la presión, no es capaz de lanzar a grandes distancias y es poco preciso en espacios reducidos".

Una especie de "Patito feo" del año 2000. La historia de Brady tiene ribetes de novela de aventuras. New England Patriots lo eligió en la sexta ronda del draft, algo así como una llamada compensatoria: delante suyo habían seleccionado 198 jugadores. Nadie imaginaba que ese joven se convertiría en una leyenda del fútbol americano.

Formar parte de las selecciones en las tres primeras rondas es un objetivo principal para muchos deportistas que recién se inician en el fútbol americano. Una oportunidad que significa estar entre los mejores proyectos y con aspiraciones para firmar suculentos contratos. Claramente, en esa época Brady estaba lejos de convertirse en un deportista profesional.Brady fue suplente en su primer año con los Patriots. Tuvo por delante a Drew Bledsoe y recién fue promovido a la titularidad después de que Bledsoe sufriese una hemorragia interna. Algunos meses después el entrenador Bill Belichick se decidió por el californiano y le cedió la responsabilidad de ser el principal hombre de su equipo. Hoy, 17 años después de alzar juntos su primer trofeo Vince Lombardi, la dupla Brady-Belichick es considerada como la mejor de todos los tiempos en la NFL y la artífice de los seis títulos en 2002, 2004, 2005, 2015, 2017 y 2019. Una simetría y química únicas.

Una trayectoria estelar que se fue construyendo progresivamente. Pasaron casi dos décadas desde la primera consagración de Brady frente a St. Louis Rams. Y ayer, si bien no tuvo una actuación descollante, apareció en el último cuarto para sellar el destino del Super Bowl. Lo de siempre: fortaleza mental e inteligencia para decidir en los momentos de tensión. Un deportista tocado por la varita mágica. Habían transcurrido más de 45 minutos en el Mercedes-Benz Stadium y el encuentro estaba 3-3. Hasta que Brady lanzó un pase fabuloso que conectó con Rob Gronkowski. Esa maniobra dejó a los Pats a un paso del primer touchdown, una obra que tendría la firma de Sony Michel.

A partir de lo sucedido en estos últimos años, varios especialistas en fútbol americano sostienen que el mariscal de campo de los Patriots es el mejor jugador de todos los tiempos y así también lo entienden estrellas de diferentes deportes como Usain Bolt y LeBron James, quienes en Twitter se sumaron al hashtag #G.O.A.T. (Greatest of all time o el mejor de todos los tiempos).

Brady es un amante del deporte y alguna vez se declaró fan de Lionel Messi: "Amo a Leo Messi, es un gran jugador, pero soy un poco más viejo que él". "Disfruto el soccer (como llaman al fútbol los norteamericanos), lo he visto por mucho tiempo, aunque no soy tan viejo como para haber visto a Maradona, eso es probablemente para generaciones anteriores", dijo.

Lógicamente, el deportista de 41 años tiene ingresos acordes a sus actuaciones y es el jugador de fútbol americano que más dinero acumuló en la historia de este deporte. 'TB12' tiene un salario promedio de 20.5 millones de dólares con un contrato de dos años; el total es de 41 millones y 28 millones -el 68,2 por ciento- está garantizado. Sin embargo, el estadounidense no está en la lista que elaboró la revista Forbes en 2018 como uno de los mejores pagos del mundo.

Se estima que Brady tiene un patrimonio neto de alrededor de 180 millones de dólares, y su esposa, la modelo brasileña Gisele Bündchen, 380 millones de la misma moneda. Casados desde 2009, residen en Nueva York y tienen dos hijos Vivian Lakey Benjamin Rein. Sin un perfil extravagante, la pareja forma un tándem publicitario por el que las firmas de lujo se pelean por tener. Por caso, compañías como Under Armour y Aston Martin patrocinan al jugador. La revista Vanity Fair publicó en 2015 un artículo titulado: "Los Brady- Bündchen son oficialmente una de las familias más perfectas de América", resumiendo su estilo.

La modelo, que recientemente reveló el motivo por el que se separó de Leonardo DiCaprio, ayer volvió a ser el centro de los flashes cuando le dio "el beso de la victoria", como denominó la prensa estadounidense al saludo de la brasileña.

Gisele Bündchen

Hoy, el quarterback de los New England Patriots es el único jugador del draft de hace 19 años que se mantiene activo con el equipo que lo seleccionó. "¿Quién lo diría, no?", se preguntan en Estados Unidos. Robert Kraft, dueño de los Pats, se dijo dispuesto a ofrecer una extensión de contrato a su máxima estrella. ¿Quién lo dudaría?, podrían preguntarse también. Tras la conquista, Thomas Edward Patrick Brady insistió en que seguirá jugando al menos hasta los 45 años.

La carrera de una estrella en seis momentos

16/4/2000: En el lugar 199º del draft. Egresado de Michigan, Brady fue elegido por los Patriots, en la 6ª ronda. Seis quarterbacks fueron seleccionados antes...

23/9/2001: La gran oportunidad. El titular Drew Bledsoe se lesionó y Brady asumió la titularidad. Con 24 años, llevó a los Patriots al primer título.

7/9/2008: El único trago amargo. En el primer partido Brady sufrió una rotura de ligamentos de rodilla y quedó fuera por el resto de la campaña.

1/2/2015: Volver a ser campeón. Brady volvió a ganar el Super Bowl tras 9 años y un par de finales perdidas. Éxito contra Seattle Seahawks por 28-24.

5/2/2017: La victoria sublime. Lideró a los Patriots a una remontada de 25 puntos (la más grande de la historia): del 3-28 al 34-28 ante Atlanta Falcons.

3/2/2019: El más ganador de la historia de la NFL después de la conquista de su sexto anillo de campeón. New Engalnd Patriots venció 13 a 3 a Los Ángeles Rams.

Fuente: La Nación