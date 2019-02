Mujeres abandonan el MST tras denunciar a un dirigente por abuso

La excandidata a gobernadora y a diputada nacional del MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores) Cecilia Gómez, junto a un grupo de militantes denunció abusos por parte de un dirigente del partido. Las referentes anunciaron que abandonan la organización por la indiferencia de la dirigencia a nivel nacional frente a este caso.

"Durante los últimos meses, fue saliendo a la luz que el exdirigente regional Sergio Ballestero cometió abuso, acoso y manipulación con algunas compañeras", expusieron en un comunicado que difundieron ayer. Aseguraron que el acusado se comportó "cual puntero de un partido tradicional" y "ejerció abuso de autoridad en una especie de señorío feudal para permitir o denegar el ingreso y/o permanencia en el movimiento social "Teresa Vive', a cambio de "favores sexuales' según sus intereses".

Además, aseguraron que persistieron las "prácticas del patriarcado más recalcitrante" pese a sus denuncias ante la actual dirección regional, la dirección nacional y el secretariado, y que no hubo medidas de protección para las víctimas.

"No solo no hacen suya la lucha feminista, sino que además se presentan con una doble moral. Hacia afuera defienden el feminismo y hacia adentro denigran, violentan y acosan como práctica naturalizada. Ante nuestra denuncia, el partido lo premia y reivindica con funciones y cargos internacionales y nacionales", manifestaron.

La nota lleva la firma de Alicia Rina, Alejandra Beatriz Salgado, Ayelén Sagárnaga, Viviana del Rosario Juárez Guardia y Sandra Gabriela Díaz, además de la adhesión de Sivia Cristina Álvarez, Nora Schultz, Mariano Gómez, Ivana Sanga López, María Cristina Vázquez y Marta Leonor de Viana.

Según indicaron, Ballestero fue "reivindicado como dirigente internacional", se encuentra actualmente en Paraguay y fue elegido como miembro de la dirección nacional por dos años.

"Cuando cuestionamos este accionar por parte de la dirección nacional, las únicas que aparecimos en el ojo de la tormenta fuimos las denunciantes y víctimas, muchas de las cuáles se alejaron de la organización mucho antes, cuando sufrieron estos acosos en carne propia, por las amenazas que realizaba este "dirigente' a quien se atreviera a contarlo, o simplemente porque lo vivido fue tan doloroso que ni siquiera quieren hablar al respecto", sostuvieron y agregaron que la dirigencia "encubre".

Ballestero se postuló como candidato a intendente en 2015 y a integrante del Parlasur en 2017, aunque no obtuvo los votos necesarios.

Cecilia Gómez tuvo un marcado protagonismo en la lucha de los docentes de 2014, cuando se hizo uno de los paros más prolongados de los últimos años en demanda de mejoras salariales.

"Durante años hemos luchado bajo las banderas del socialismo, la revolución, el feminismo y cada causa justa que pudiéramos acompañar. Combatimos el patriarcado y no estamos dispuestas a militar en una organización que "defiende y premia' a abusadores/acosadores, no estamos dispuestas a negociar nuestros ideales, estamos cansadas de que se nos diga: "hay que esperar', "alguna sanción política va a haber' o "son muchos en la misma o similar situación'. El feminismo es una cuestión de clase y de principios, si la organización no está dispuesta a defenderlo también puertas adentro, nosotras no vamos a ser cómplices", expresaron ayer las militantes.

“Disfraz” de revolucionario

Las militantes del MST destacaron que hicieron pública la denuncia para aclarar la razón por la que se alejan del partido. “Si a eso le llaman (como se nos dijo) "utilización política', pues que lo sea, hasta que no quede un solo sujeto disfrazado de dirigente revolucionario y feminista”, plantearon.