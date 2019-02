Argentina goleó a la Venezuela y se prende en la tabla

Un verdadero triunfazo metieron los chicos de la Selección argentina Sub-20 al vencer por 3 a 0 a la sorprendente Venezuela, por la tercera fecha del hexagonal final del Sudamericano de la categoría que se disputa en Chile.

En la primera mitad, los chicos albicelestes tuvieron mayor poderío en ataque bajo la conducción en cancha de Gonzalo Maroni pero los delanteros no estuvieron finos a la hora de rematar pese a que Pedro De la Vega, jugador de Lanús, contó con varias chances incluso en la primera que tuvo reventó el travesaño.

En el complemento, Argentina salió con el mismo ímpetu, se hizo dueño de las acciones. Pedro De la Vega avisó con un remate de media distancia que controló el arquero venezolano pero a los 13’ se abrió el marcador, Adolfo Gaich le ganó la posición a su marcador y con un soberbio derechazo puso el 1 a 0 para los dirigidos por Fernando Batista. Lejos de conformarse, siete minutos después, De La Vega recuperó una pelota en el área venezolana, mandó el centro y apareció nuevamente Adolfo Gaich, quien se elevó en las alturas y de cabeza estampó el 2 a 0 para la Argentina. Eso trajo tranquilidad a los chicos albiceleste que controlaron el partido hasta el final e incluso contaron con chances para ampliar el marcador hasta que a los 37’, Julián Álvarez habilitó de gran manera a Adolfo Gaich quien no tuvo se puso nervioso y con un toque sutil sentenció el encuentro al convertir el 3 a 0 para la Argentina. En los últimos minutos, Pedro De la Vega, de gran partido, también contó con varias chances para decorar el marcador pero finalmente el triunfo albiceleste se concretó para seguir escalando en la tabla de posiciones del hexagonal final y seguir soñando con una de las cuatro plazas para el próximo mundial de Polonia que se disputará este año.

Las posiciones:

URUGUAY 7

ARGENTINA 6

ECUADOR 6

VENEZUELA 5

COLOMBIA 1

BRASIL 1



La síntesis:

ARGENTINA 3 - VENEZUELA 0

M. Roffo - C. Olses

A. Barquett - I. Anzola

N. Pérez - P. Bonilla

F. Medina - C. Makaun

F. Ortega - M. Navarro

A. Moreno - C. Cásseres

S. Sosa - B. Palmezano

J. Alvarezi - R. Ibarra

G. Maroni - S. Sosa

P. De la Vega - J. Yriarte

A. Gaich - J. Hurtado

DT: F. Batista - DT: R. Dudamel

Goles: ST: 13’, 20’ y 37’ Aldolfo Gaich (A).

Cambios: ST: 12’ J. Vargas por B. Palmezano (V), 23’ J. Echeverría por C. Cásseres (V), 32’ F. Vera por G. Maroni (A), 33’ E. Peña por S. Sosa (V), 41’ M. Romero por A. Gaich (A) y 43’ E. Pereyra por F. Ortega (A).

Jornada: 3ª fecha

Estadio: Teniente de Rancagua

Árbitro: Gery Vargas