Tras un cambio implementado por Anses, más jubilados pagarán Ganancias

A partir de una circular interna, en enero la Anses modificó la forma de medir el Impuesto a las Ganancias para los jubilados y pensionados.

Hasta ahora, cada haber que recibía un beneficiario -ya sea jubilación o pensión- se consideraba en forma separada para calcular el impuesto.

Ahora, se sumarán y si el monto supera los seis ingresos mínimos -es decir los $55.854- los jubilados comenzarán a sufrir retenciones mensuales, como sucede con los empleados. La nueva modalidad empieza a regir con el pago de enero.

Así, el beneficiario pasará de pagar por cada una de las retribuciones a pagar por CUIL.

Jubilados y empleados tienen diferentes mínimos no imponible. Mientras que para los trabajadores en relación de dependencia es de $38.301, para los jubilados es de $55.854 y pasará a ser de $62.462 a partir de marzo, cuando se aplique la actualización ya prevista.

Pero esa base no imponible rige si el jubilado no tiene otros ingresos (renta o salario) y si no paga Bienes Personales.

Fuente: Clarín