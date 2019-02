Cístola tiene luz verde para su debut en el TC Pista

A medida que pasan los días la expectativas de Esteban Cístola van en aumento. El juvenil piloto salteño está nada menos que a horas de hacerle frente al su desafío más importante en el automovilismo argentino. Desde el viernes competirá en el TC Pista, la categoría que puede darle el salto hacia su gran sueño: el Turismo Carretera.

“Mis expectativas para este año dentro del TC Pista son tratar de sumar experiencia, seguir aprendiendo y creciendo, ya que es un camino largo el que estamos recorriendo y todavía nos queda mucho por delante. Llegar a esta categoría no se dio de casualidad y es por ello que trataremos de hacer lo mejor posible para lograr buenos resultados”, señaló el mejor piloto salteño de la última temporada.

Su debut en el TC Pista será el próximo viernes en el autódromo de Ciudad de Viedma, Río Negro, que tiene una extensión de 4.140 metros.

“Viedma fue el último circuito que conocí el año pasado, en la última fecha con el Turismo Nacional Clase3, así que voy con algunas referencias. De todas maneras, el Falcon es otro tipo de auto, con lo cual trataremos de adaptarnos lo más pronto posible para poder hacer buenos tiempos. Mi entusiasmo es enorme, así que no veo las horas de que arranque el fin de semana”, contó el Rusito.

Cístola llegó al TC Pista tras haber sido uno de los cinco mejores pilotos del TC Mouras el año pasado; esa ubicación le permitió obtener el ase hacia la categoría telonera del TC, donde seguirá ligado al equipo JPG Racing que dirige Juan Pablo Gianini. El salteño competirá con un Ford Falcon y llevará el número 68 durante las quince fechas de la temporada.

“Pienso que en una categoría tan competitiva como es el TC Pista la dificultad está puesta en estar entre los 10 primeros y nosotros venimos trabajando fuertemente para lograrlo”, expresó el salteño a días de los primeros entrenamientos oficiales. El viernes saldrá a pista, donde realizará dos tandas de entrenamiento, el sábado clasificará y disputará las series; el domingo correrá la final desde las 11.50 (transmitirá la TV Pública).

El TC Pista no será el único objetivo de Cístola en el 2019. También competirá en la Clase 3 del Turismo Nacional con el equipos Martos-MED; allí su debut será el 24 del corriente en el circuito de La Pedrera, San Luis.

El programa

TC Pista

Viernes 8

Hora Actividad

12 1er. Entrenamiento

12.25 1er. Entrenamiento

16.35 2º Entrenamiento

17 2º Entrenamiento

Sábado 9

Hora Actividad

8.30 3er. Entrenamiento

8.43 3er. Entrenamiento

10.05 1ª Clasificación

10.16 1ª Clasificación

10.27 1ª Clasificación

11.30 2ª Clasificación

11.41 2ª Clasificación

11.52 2ª Clasificación

15.05 1ª Serie (5 vueltas)

15.35 2ª Serie (5 vueltas)

Domingo 10

Hora Actividad

11.50 Final (20 vueltas)

El TC también calienta motores

El Turismo Carretera también entró en la cuenta regresiva para correr la primera fecha del campeonato 2019. Junto con el TC Pista iniciará la actividad el próximo viernes, con los desafíos de siempre y la presencia de los mejores pilotos del país.

Agustín Canapino, tricampeón de la máxima categoría, arrancará como uno de los favoritos. El que no estará en el debut será Matías Rossi, ya que deberá cumplir una fecha de suspensión por sus polémicas declaraciones tras sentirse perjudicado en la última fecha de la temporada pasada.

Además, la ACTC decidió eliminar la primera clasificación que se realizaban los viernes; esa jornada solo tendrá entrenamientos y las clasificaciones (dos por fecha) se desarrollarán los sábados. Por su parte, las finales serán más extensas, puesto que el número de vueltas pasó de 25 a 30 a partir del próximo fin de semana.