Mujica: la guerra y la paz

"El tema central es evitar la guerra", opina José Mujica. El expresidente uruguayo plantea elecciones generales como alternativa a una guerra en Venezuela. Ve una disyuntiva dramática entre "paz o guerra", y afirma que la fórmula para evitar el camino de las armas pasa por elecciones generales en el país, con un fuerte monitoreo internacional que garantice la participación de todas las corrientes políticas.

Según Mujica, Estados Unidos está dispuesto a intervenir en Venezuela en el marco de su pulso geopolítico con China y para impedir que el gigante asiático controle el petróleo del país sudamericano. "La aparente locura de Trump es una estrategia perfectamente planificada".

Aunque el exguerrillero tupamaro mantuvo una relación estrecha con el fallecido líder venezolano Hugo Chávez, evita posicionarse detrás del sucesor de éste, Nicolás Maduro.

De hecho, Mujica habla del "régimen venezolano", y admite que la crisis en ese país ha perjudicado a la izquierda latinoamericana.

"Estoy convencido, y tengo elementos, de que en última instancia si EEUU no tiene más remedio que intervenir, va a intervenir. El tema central para mí es evitar la guerra". Piensa que Obama apostaba a que el chavismo se desgastara solo, pero Trump ha decidido frenar el desarrollo de China. "La gente que rodea a Trump tiene una posición intervencionista desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, si el gran imperio no va a aceptar de brazos cruzados que el petróleo venezolano quede administrado por China, estamos frente a una eventualidad de guerra". Mujica cree que unas elecciones en Venezuela requerirían de fuerte monitoreo internacional para ofrecer garantías. "La discusión de juridicidad, legitimidad, etcétera, es absolutamente secundaria frente al problema de fondo. El monstruo tiene la decisión de pagar el precio político que tenga que pagar y ha creado todo un ambiente desde ese punto de vista para tener opinión favorable. No estoy juzgando la intención del presidente autoproclamado. Sí estoy convencido que con esa polarización es imposible hacer elecciones adentro de Venezuela si no hay una fuerte intervención de monitoreo del proceso, que significa un evento electoral en esas condiciones si Naciones Unidas se lava las manos".

Guantánamo

Mujica cuestiona la falta de alternativas que se ofrecen: "A Maduro le dicen: ríndete y después veremos. Y todavía sale un importante personaje del gobierno norteamericano a pronosticarle que lo van a llevar a Guantánamo. Entonces, si usted quiere evitar una guerra tiene que crear alternativas. Porque como viene la cosa están obligando a la guerra. Nadie se va a rendir así como así, poner las manos y llévenme encarcelado. Creo que la posición de Uruguay es correcta, porque no está luchando por una legitimidad. Está luchando entre esta disyuntiva: paz o guerra".

"Hay una guerra sin tiros. Pero no es el fondo del asunto. Porque con presos políticos, violación de los derechos humanos, falta de garantías jurídicas, sobran países en el mundo. EEUU, por otro lado, en este momento negocia con los talibanes. Ahí tenemos a Arabia Saudita, y muchos más... Si vamos a romper relaciones y juzgar por estas cuestiones, pobre mundo: tenemos que romper con media humanidad".

¿Maduro o Guaidó?

"Entre todas las corrientes políticas. Naturalmente, es posible que surja un gobierno muy opositor. Pero es mejor que eso tenga un respaldo electoral y haya un juego democrático, porque cuando el péndulo de golpe se va al otro extremo, lo que viene es aplastamiento".