La encuesta que inquieta a Macri: un 60% no votaría de nuevo a Cambiemos

Se acercan las elecciones de octubre y cada vez son más las encuestas que le llegan a Mauricio Macri y a partir de las cuales Durán Barba empieza a realizar distintos tipos de análisis. Pero hay un relevamiento de la semana pasada que preocupa al Presidente. La consultora Taquion sacó una encuesta y hay un punto en particular que mantiene atento al Gobierno: un 60%, señaló que no votaría de nuevo a Cambiemos.

Los resultados del sondeo revelan que 6 de cada diez votantes le diría que no a Cambiemos en las futuras elecciones. En Modo Verano , el programa emitido por LN+, indicaron que el electorado que diría que no en una primera vuelta representa al voto desencantado, que se relaciona directamente con cuestiones económicas: inflación, pobreza, reducción del poder adquisitivo.

De todas formas, hay otras encuestas que ilusionan al Gobierno y hasta le pueden sacar una sonrisa. En líneas generales son aquellas que plantean un posible escenario de ballottage con Cristina Kirchner , y es por ese motivo que Cambiemos buscará polarizar.

Fuente: La Nación