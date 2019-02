Sáenz: “No tengo nada que esconder. Es una canallada”

Desconcierto y bronca. Esas palabras definen lo que sentía ayer el intendente Gustavo Sáenz luego de que fuera nombrado en una nota que publicó Horacio Verbitsky en su blog, en la que acusaba al fiscal Carlos Stornelli de pedir coimas a un empresario para no ser involucrado en la causa de los cuadernos.

“Esto es una canallada, traída de los pelos. En ningún momento me nombran en los audios, solo dicen ‘salteño del orto’, pero nunca dan mi nombre. Estoy indignado”, le dijo ayer a este diario Gustavo Sáenz.

En el portal El Cohete a la Luna, de Horacio Verbitsky, se publicó la nota donde cuentan y muestran fotos del intendente de Salta tomando un café con el fiscal Stornelli y el abogado Marcelo D’Alessio, quien es apuntado como el intermediario del fiscal para apretar a un empresario agropecuario, quien debía pagarle US$ 500 mil para no ser investigado.

Defensa

“A Stornelli lo conocí accidentalmente en la primera semana de enero en Pinamar, porque alquilé una casa frente al balneario CR, donde fui unos días de descanso. No tengo nada que esconder, pongo a disposición mi celular, mis mails y lo que sea necesario para demostrarlo!”, señaló en un tuit el intendente.

El 8 de enero Sáenz tomó un cortado con el fiscal federal y se sumó a la mesa el abogado D’Alessio. Allí les sacaron una foto, que fue publicada en el sitio web. “Conversamos un rato, me tomé un cortadito, después yo me fui y los invité a Salta. Les di mi teléfono, a los dos, y fue la única comunicación (con el fiscal). No tuve conversación con el fiscal Stornelli ni antes ni después de ese día. Me volví el día 9 a Salta y no lo volví a ver”, detalló el jefe comunal en diálogo con Infobae. El intendente mandó anoche una carta documento a Horacio Verbitsky, donde lo intima a retractarse de la nota publicada en donde hace alusión a su persona. “No voy a permitir esta operación política en mi contra. No voy a permitir semejante infamia ni que se ensucie mi nombre”, afirmó. Sáenz fue muy crítico de Verbitsky, cuando este vino a Salta a presentar un libro e hizo descolgar un crucifijo de la Legislatura provincial. El jefe comunal afirmó que esto es parte de una campaña política en su contra. “Es un precio alto el que estoy pagando para ser candidato a gobernador. Detrás mío hay una familia e hijos para ensuciarme de esta forma”, aseguró. Para finalizar afirmó: “Estoy viviendo una seguidilla de cosas extrañas desde que empezó el año. Hay una campaña muy sucia para atacar al mejor posicionado en las encuestas”.

“Es una operación berreta”

El fiscal federal Carlos Stornelli, que interviene en la causa de los cuadernos, fue denunciado por supuesta extorsión a un empresario agropecuario, quien dijo que le pidió dinero a cambio de no meterlo preso en el marco de esa investigación por coimas en la obra pública. La denuncia quedó en manos del juez Alejo Ramos Padilla, pero Stornelli negó los cargos y dijo que se trata de una “operación política berreta” en su contra.

Según la acusación que publicó este viernes el blog El Cohete a la Luna, el fiscal habría supuestamente pedido coimas al empresario agropecuario Pedro Etchebest a través del abogado Marcelo D’Alessio.

“D’Alessio es una persona que conozco, pero no me hago cargo de lo que haya dicho o de lo que pueda decir. No sé a qué responde todo esto. El denunciante es una persona que no conozco y que ni siquiera está nombrada en la causa de los cuadernos”, dijo Stornelli.