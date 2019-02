Conmoción en Brasil: un incendio en el centro de entrenamiento del Flamengo deja diez muertos

Un incendio durante la madrugada en la ciudad deportiva del Flamengo en Río dejó hasta ahora diez muertos, según fuentes oficiales.

El fuego acabó con parte de las instalaciones y todavía no se saben los motivos que provocaron la tragedia.

Además, hay confirmados tres heridos, uno de ellos de extrema gravedad.

Según fuentes oficiales, los fallecidos son hasta el momento 10 personas, aunque aún no se sabe ni su identidad ni si son chicos de la Academia del Flamengo, pues en Ninho do Urubu se encuentran no sólo las instalaciones de entrenamiento del ’Fla’ sino la residencia de los jugadores jóvenes, de 14 a 18 años.

O @fala_brasil está ao vivo com novas informações do incêndio que atingiu o Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, na manhã desta sexta-feira (08). Acompanhe! #JornalismoRecord #RecordTV pic.twitter.com/OhfsbGHwmm — Record TV Minas (@recordtvminas) 8 de febrero de 2019

Ninho do Urubu se encuentra en la zona oeste de Río de Janeiro y, al parecer, según las primeras informaciones, las instalaciones han sido totalmente devastadas por la tragedia.

Los bomberos han confirmado que, al menos, el fuego está controlado pese a la magnitud del fuego inicial.

Fuente: Marca.com