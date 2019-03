Más dudas que certezas sobre la vuelta de las matinés en Salta

Empresarios sostienen que la actividad no es rentable y es riesgosa. Además, consideran que las ordenanzas son “muy estrictas”. Adolescentes no tienen lugares seguros para bailes.

El miércoles último por la madrugada se clausuró un boliche en la zona del portezuelo porque había adolescentes menores de 18 años de edad y se vendían bebidas alcohólicas. Entre 60 y 70 chicas y chicos de hasta 17 años participaban de la fiesta UPM (último primer día), ya que ese día comenzaba el año académico.

Según informaron desde la Subsecretaría de Control Comercial de la Municipalidad de Salta, el boliche solo estaba habilitado para actividad nocturna de adultos. Por eso y porque no cumplía con los protocolos de seguridad, es decir, no había adicionales de la Policía en la puerta ni controladores, se consideró que allí había una fiesta clandestina. El local se clausuró de manera preventiva, se elaboró un informe de la situación, que fue considerada grave, y se lo envió al Tribunal de Faltas.

Balance

Desde la comuna notificaron que durante enero y febrero se logró el cese inmediato de ocho eventos en los que se vendían bebidas alcohólicas y había chicos menores de 18 años. De manera preventiva, la Dirección General de Fiscalizaciones Nocturnas trabaja con la Policía de la Provincia para evitar las fiestas clandestinas en toda la ciudad, sobre todo los fines de semana.

Mientras los chicos y las chicas de hasta 17 años no tienen adónde salir por las noches de manera segura, la vuelta de las matinés resuena en los pasillos del Concejo Deliberante, aunque, según los empresarios, es muy poco probable que esto suceda, ya que la actividad es riesgosa y no es rentable. Creen que las ordenanzas son estrictas y que no hay apoyo suficiente del Estado en la parte impositiva.

Altos costos

Sergio Cávolo, presidente de la Cámara de Propietarios y Empresarios de Locales Bailables de Salta, aseguró a El Tribuno que no hay gente interesada en incursionar en las matinés. Consideró que las ordenanzas son muy estrictas y que no se trata de un negocio rentable. "Esa es la experiencia que se vivió", planteó al recordar la época en que existía la modalidad de boliches para adolescentes menores de 18 años de edad. Dijo que deberían bajar los costos y haber más flexibilidad y apoyo en cuanto a impuestos, aunque recordó que "otras veces prometieron hacerlo y no cumplieron".

Cávolo analizó que si le sucede algo a un chico, el dueño del negocio se expone mucho y aventuró una hipótesis: "Quizás los padres le dan plata para la entrada, pero el chico no entra al boliche y tiene armada la joda en un lugar clandestino cerca del boliche. Entonces, cuando el padre va a buscarlo -aunque la mayoría no va y se desentiende-, el chico llega alcoholizado y la culpa es del boliche. Muestran que han pagado una entrada y no han entrado nunca...".

Las dificultades

El empresario advirtió que las matinés tienen una franja muy corta de convocatoria, entre los 15 y los 17 años de edad. Lamentó que muchos adolescentes suelen iniciarse en el consumo de bebidas alcohólicas a edades tempranas, por lo que buscan ese tipo de bebidas. El empresario contempló que es complicado hacer controles y revisiones a los chicos: "Desgraciadamente la Policía, cuando se la contrata para el control de los chicos, por ahí es medio violenta. No está preparada para tratar a chicos adolescentes".

Cávolo observó que, "por como están las cosas", no se puede cobrar una entrada alta y sostuvo que "nadie va a poner un negocio para perder". "Ya no es como antes, que te iba mal una vez y te levantabas de nuevo. Ahora te fundís y te fundís", sentenció. El hombre planteó que el asunto de los matinés debería ser una política pública: "No la puede resolver el empresario ni el comerciante. Hay que hacer algo en conjunto: entre los padres, los chicos y el Estado".

Una voz cercana

Rodolfo Di Pinto, presidente de la Federación de Entidades de Discotecas de la República Argentina y de la Cámara de Propietarios de Discotecas y Afines de Tucumán, contó a El Tribuno que en la provincia vecina no hay reglamentación de matinés ni de ingreso de chicos menores de 18 años a los boliches.

Pese a esto, la Cámara se autoimpuso que las matinés serían para chicos de hasta 17 años, hasta la medianoche y sin alcohol. Desde la 1 hasta las 6, el local estaría abierto para adultos, aunque se permitiría el ingreso de chicos mayores de 16 años, sin permiso para tomar alcohol.

Sin alcohol

Di Pinto comentó que desde hace unos cinco años la Cámara trabaja de manera conjunta con el Instituto Provincial de Lucha Contra el Alcoholismo (IPLA) y con el Programa Universitario para el Estudio de las Adicciones (PUNA). Crearon un cuerpo de preventores que cada semana visita los boliches y hace controles de consumo de alcohol responsable. A partir de esta alianza lograron combatir los bailes ilegales y evitar multas por chicos alcoholizados. Recordó que antes, los inspectores labraban actas cuando los supuestos menores no tenían documentos y la discusión se transformaba en administrativa y, luego, en judicial, con trámites onerosos y que no llegaban a término.

Con respecto a la rentabilidad, Di Pinto aseguró que la base de la matiné es la entrada, porque el consumo de bebidas sin alcohol no da un gran rédito, y que la fiesta debe ser renombrada para ser exitosa.

Advierten que hay una necesidad de espacios para adolescentes

Alertaron sobre los peligros que corren los chicos, ante el alcohol y las drogas.

El Subsecretario de Control Comercial de la Municipalidad, Nicolás Avellaneda, recordó que el año pasado se reunió con el presidente del Concejo Deliberante, Matías Cánepa, y entre otros temas, hablaron de las matinés.

“Es evidente que hay una necesidad de que haya un espacio recreativo en un marco de seguridad para menores de edad”, evaluó y sugirió que, como prueba piloto, se podría empezar con fiestas controladas en clubes deportivos, donde hubiera comisiones integradas por padres y madres.

“La idea es buscar un lugar de recreación para los chicos, para evitar que caigan en situaciones de alto riesgo, como estos locales nocturnos de adultos, donde después tenemos que lamentar situaciones de chicos en coma alcohólico, de consumo de droga o de trata de personas. Los padres tiene que tomar conciencia, sobre todo en la casa, de hacer un seguimiento a los chicos. No pueden dejar que vayan a lugares donde está prohibida la presencia de menores”, alertó.

Debate de ediles

David Leiva, concejal por Memoria y Movilización Social, contó que hace dos años se trabajó en el Legislativo municipal para generar algún beneficio a los empresarios que hicieran matinés, con la condición de que estas fueran en días que no hubiera trasnoche: “Lamentablemente, los ingresos que perciben los empresarios no son los que esperan. Para ellos, no es rentable la matiné”.

Leiva relató que los chicos de 15, 16 y 17 años tienen ganas de salir y compartir, pero, como no hay opciones para ellos, otros se aprovechan de esto y hacen fiestas clandestinas: “Alquilan lugares alejados de la ciudad y convocan a los chicos. Usan a algunos menores de edad que marcan tendencia en las redes para que convoquen pero, detrás de ellos, hay personas grandes que se benefician”.

El concejal planteó que la solución a este problema debe provenir del Estado y con acompañamiento del privado.

Mónica Torfe, concejal por “Un cambio para Salta”, estuvo de acuerdo en que los chicos se divirtieran y salieran a bailar, pero opinó que deberían analizarse las edades permitidas para las matinés.

Planteo

La edil cuestionó que en las fiestas hubiera niños de 11 años: “Me parece que a la medianoche un chico no tiene que estar en la calle o afuera, sino en su casa”. Dijo que, según su criterio, la edad mínima debería ser 14 años. Sin embargo, evaluó que los adolescentes de hasta 14 años son atendidos en el hospital público Materno Infantil, mientras los de 15 deben ir al San Bernardo: “Hay que homologar la cuestión de las edades”.

La edil consideró que, si bien en estos lugares está prohibida la venta de alcohol y de drogas, muchas veces hay personas que especulan con el negocio y no ven el daño que hacen a la salud y a la sociedad. Por eso, apuntó a la responsabilidad de las personas adultas: “Todo el mundo tiene derecho a divertirse, pero hay que poner límites. Hay tiempo para que se diviertan y no hay que adelantarse”.

Cómo lo viven los adolescentes

Enzo Veleizán cuenta los riesgos de las fiestas clandestinas.

Enzo Veleizán (17), referente de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios de Salta, explicó que los adolescentes no tienen adónde salir.

“Buscamos lugares para salidas nocturnas y nos arriesgamos a que clausuren boliches. Hay que buscar la forma de que haya espacios de esparcimiento para los pibes y las pibas y que no ocurran estas situaciones”, dijo el adolescente.

“La mayoría de los jóvenes, justo en esa edad, están muy eufóricos en cuanto a salir, esparcirse, distraerse, entretenerse y no encuentran otra solución que salir a lugares donde la pasan bien, pero corren el riesgo de que suceda algo o de que no los dejen entrar”, relató.

Veleizán consideró que es difícil frenar la salida de adolescentes menores de 18 años de edad a boliches y a lugares no permitidos.

“Es algo muy utópico. Lo que podemos hacer es insertar espacios de dispersión para los pibes y las pibas”, agregó.

El joven dijo que, si el Concejo Deliberante toma alguna medida en relación con estos temas, debería tratar de no perjudicar a la juventud. Opinó que, si bien el consumo de alcohol puede ser un factor que interviene, los chicos, en definitiva, buscan entretenerse y divertirse.