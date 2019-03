Presentarán un proyecto para pedir que este año se vote con la boleta única de papel

Cuando arranque el período legislativo en la provincia, el primero de abril, los diputados provinciales deberán discutir un proyecto que presentará el legislador por Cerrillos Mario Ábalos (Cambiemos País), que propone establecer el sistema de Boleta Única de Sufragio en papel para cada cargo electoral provincial. Quiere que se utilice en los comicios provinciales de este año.

Después del intento fallido de Cambiemos para instalar el voto electrónico a nivel nacional, la tradicional boleta partidaria de papel sigue prevaleciendo a la boleta única y al voto electrónico. En el país, Salta y Neuquén son los únicos dos distritos que usan voto electrónico. Santa Fe y Córdoba tienen la boleta única de papel, mientras que la tradicional boleta partidaria es el método más elegido en el resto de las jurisdicciones.

En las próximas semanas en Salta se reabrirá un intenso debate sobre cuál es el mejor sistema para elegir a los candidatos y el que más representa la voluntad de los electores.

Hasta el momento el Gobierno provincial no modificó el calendario electoral, por lo que se supone que en estas elecciones se unificarán las categorías provinciales y municipales con los cargos nacionales que estarán en juego este 2019. Es por eso que el 11 de agosto, si no hay cambios, los salteños tendrán que votar en las PASO para elegir los funcionarios provinciales en las máquinas de votación y para los cargos nacionales con las listas partidarias de papel. Los mismo sucederá el 27 de octubre, cuando se realicen las elecciones generales.

Diego Saravia, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), en diálogo con El Tribuno manifestó que la boleta única de papel es un sistema que tiene "varias ventajas" en relación con los otros dos sistemas, es decir, el voto de papel tradicional y el voto electrónico.

"Es un sistema con el que no se puede robar la boleta porque es una sola y no hay una interferencia de una máquina al momento de votar, así que no hay forma de que haya terceras partes o que, de alguna forma, se arme algún fraude. Tiene muchas ventajas, pero fundamentalmente preserva el secreto del voto. Uno de los grandes problemas del voto electrónico es que esto es manipulable", afirmó Saravia.

El especialista destacó que hay varias formas de vulnerar el voto electrónico.

"Puede pasar que cuando la gente finaliza la elección de candidatos, le imprima un voto diferente a los candidatos que eligió.

Saravia recordó que días atrás especialistas dejaron en evidencia cómo se puede violar el secreto del voto con el sistema que se utiliza en Salta. "Demostramos que con una antena de radio conectada a una computadora se sabe qué vota cada persona", explicó Saravia.

Durante ese encuentro en el que participó Javier Smaldone, reconocido informático a nivel nacional, y el ingeniero Jorge Ramírez se cuestionó duramente al voto electrónico que en la provincia se usa desde las elecciones provinciales de 2011. Con videos y varios ejemplos, especialistas realizaron duras objeciones al voto electrónico, al que consideraron que "es fácilmente saboteable".

"El problema del voto electrónico es que no garantiza el secreto del voto y es manipulable, puede ser tanto por la empresa que lo organiza como por terceras personas y no soluciona los problemas generales del voto papel. Tampoco está bueno volver al viejo sistema de papel, lo mejor es poner un sistema de boleta única de papel, eso evita el robo de boletas, no tiene problema de manipulación y secreto de votos", manifestó el investigador de la UNSa.

El proyecto

El diputado Ábalos insistió en que Salta debería ir a un nuevo sistema electoral que sea a través del voto papel y no el voto electrónico, como es en la actualidad.

"Yo siempre consideré que el voto electrónico es vulnerable y tengo dudas. Para mí el voto electrónico no es genuino, porque cuando los partidos políticos solicitaban a la entonces presidenta del Tribunal Electoral, Teresa Ovejero, el código fuente les dijo que no lo podía entregar porque lo podían manipular. Con ese criterio, si dice que se puede manipular, entonces ellos también lo pueden hacer", apuntó el legislador.

Una de las críticas que esbozó Ábalos es que el voto electrónico dejó de utilizarse en la mayoría de los países donde se había implementado. "Esto quiere decir que el voto electrónico no va", acentuó.

"Para mí no refleja la realidad del electorado, no es confiable, y yo tengo serias dudas. Ahora que hay más información al respecto, llego a la conclusión que tenemos que volver al sistema de papel, pero con boleta única", destacó Ábalos.

Por el proyecto del diputado por Cerrillos los representantes de ambas cámaras legislativas deberán debatir de cuál es el sistema que quieren tener para las elecciones que se desarrollarán este año. Aunque queda poco tiempo, el debate puede ser más que interesante.

"Hay que debatir el sistema actual, no se puede tener en un cuarto una máquina por un lado y después el papel por otro, no se puede tener los dos sistemas. Necesitamos tener todo unificado. Creo que la ciudadanía se sentiría más segura si volvemos al sistema del papel. Tampoco sería favorable que sea una sábana de dos metros como se utilizaba en la ley de lemas, pero sí hay que debatirlo", expresó el diputado salteño.

En los comicios de 2017 los electores salteños, que este año llegarán al millón, debieron sufragar por los dos sistemas.

Debate en puerta: qué dicen los diputados salteños

Los legisladores consultados creen que es un tema que se debe analizar nuevamente.

El Tribuno consultó a distintos legisladores sobre el voto electrónico. Mostraron distintas posiciones sobre el debate que se reabrirá en las próximas semanas, aunque los diputados consultados expresaron que se debe volver a debatir sobre cuál es el mejor sistema para elegir a los representantes en Salta.

El diputado Julio Moreno, de Salta Somos Todos, consideró que el sistema de voto electrónico tiene muchas falencias, pero que tampoco “se puede cambiar el sistema faltando tan poco tiempo para las elecciones”.

“A las reglas de juego no las podes cambiar ahora en un año electoral y más faltando poco tiempo para las elecciones. Nosotros buscamos que la gente tenga la posibilidad de elegir al gobernador y al presidente libremente. Cuando se empezó a hablar de que había fraude en el voto electrónico yo di mi opinión para que se implemente la boleta única de papel”, expresó Moreno.

Guillermo Martinelli, de Cambiemos País, explicó que los legisladores modificaron la ley y se estableció que la auditoría sobre el voto electrónico era sobre el 100 por ciento de los votos emitidos. “Creo que si había dudas sobre la eficacia del voto electrónico, ya hemos zanjado esa diferencia y con el escrutinio definitivo no hemos tenido dificultades. Si hay un proyecto podremos discutirlo, no es que esté cerrado en una postura. Creo que habrá que analizar las ventajas de uno y otro”, afirmó el diputado.

Claudio del Pla, del Partido Obrero, criticó a los dos últimos sistemas electorales que tuvo la provincia. Afirmó que el voto de papel por partidos “era el régimen del puntero” y de los “aparatos políticos”. Sostuvo que eran propicios para fraude y rechazó firmemente su aplicación: “No debería volver”.

Respeto al voto electrónico, se diferenció de Martinelli y comentó que “el punto crítico” está dado en la capacidad de hacer una auditoría amplia, detalló que solo se audita 10 por ciento de los votos.

“No nos oponemos a abrir la discusión sobre un sistema que pueda dar mayores garantías. Está en el debate la posibilidad de una boleta única, pero habría que abrir esa discusión”, comentó Del Pla. Sin embargo, consideró que parecería que el debate está “fuera de tiempo” y cambiar las reglas en medio de un proceso electoral “nunca es bueno”.

.