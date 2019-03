La “sobrada” de Buffarini y todo lo que dejó un clásico picante

El ex San Lorenzo fue increpado por una rabona. Zárate fue coreado por el hincha y "Bebelo" Reynoso jugó su mejor partido en Boca.

El exjugador de San Lorenzo, Julio Buffarini, con el partido consumado luego del tercer gol de Boca, hizo una rabona en una acción de peligro del equipo local y esto fue tomado a mal por todo el equipo de San Lorenzo, tras la goleada que dejó al DT Almirón en la cuerda floja y muy cuestionado.

En una acción posterior, cerca del banderín del córner, varios jugadores del ciclón fueron a buscar al volante cordobés para pegarle, fastidiados porque entendieron que el actual futbolista xeneize quiso “sobrarlos”. Tras el partido, fueron más los jugadores del equipo de Boedo los que se le fueron al humo a Buffarini, viviéndose uno de los tantos momentos ríspidos y de tensión que dejó el clásico. Tras esto, el mediocampista les pidió disculpas a los jugadores y a la gente de San Lorenzo.

“Me equivoqué, le pido perdón a la gente. Yo soy muy autocrítico conmigo mismo. Sé que fue innecesaria. Hice mil rabonas jugando en San Lorenzo, pero sé que no era el momento oportuno para hacerla. Estoy agradecido con San Lorenzo por todo lo que me dio”, se preocupó de aclarar ante las cámaras el futbolista, para luego ampliar: Ellos (hinchas y algunos jugadores de San Lorenzo) saben que soy buena gente. Me equivoqué y lo que hice estuvo de más”.

La figura y el ovacionado

El mediocampista Emanuel Reynoso se mostró “feliz y muy contento por el triunfo. En lo particular me estoy sintiendo muy bien, voy ganando la confianza del cuerpo técnico, hacía mucho que no jugaba partidos seguidos”, resaltó el volante de creación, de 23 años.

“Todos somos importantes, me está tocando jugar a mí, pero cuando no lo hago siempre estoy apoyando a todo el equipo, hoy para mí es importante la continuidad”, explicó el enganche cordobés.

Por su parte, Mauro Zárate, que se retiró ovacionado por el hincha xeneize tras su gol, ponderó: “Vamos encontrando de a poco el equipo. Siempre busco cómo juegan los rivales, miro los videos, analizo los arqueros. Fue un partido bastante completo, en el primer tiempo podríamos haber hecho algo más, pero lo importante es que vamos encontrando la idea, encontramos de a poco la formación, la actitud, presionamos bien”, cerró el exdelantero de Vélez Sarsfield, Lazio y Fiorentina de Italia, entre otros.