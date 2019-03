Cristian Zurita: “Sueño con ver a Central en Primera”

Una emotiva cena se llevó a cabo en La Calderilla, donde socios, dirigentes, exdirigentes y exjugadores se reunieron para celebrar los 98 años de Central Norte.

Y si de mensajes del corazón se trataba, Cristian Zurita, el actual ayudante de campo de Ezequiel Medrán y exjugador del cuervo, dio el suyo, el que muchos comparten. “No existen palabras para describir lo que siento al lado de ustedes que dieron todo por esta camiseta. Sueño con ver a Central Norte en Primera División, no me conformo con estar en la B Nacional”.

Las anécdotas estuvieron a la orden en la reunión que organizó el socio Federico “Iko” Costanzo y se reencontraron las grandes glorias del cuervo como Armando Cortes, Enrique “Muñeco” Cardozo, Juan Carlos “Melli” Castillo, Ramón “Chanchín” Barrios, Víctor “Tano” Riggio, Omar “Negro” Alegre, Aniceto Roldán y Mario “Latigo” Rodríguez; y entre los más contemporáneos estuvieron Cristian “Lula” Zurita y Tomás “Bobi” Armella.

Otro de los que tomó el micrófono fue Víctor Riggio, quien remarcó: “Nací en Central Norte, a solo una cuadra del club, me formé con estos moustros (dijo señalando a los exjugadores invitados) y a los 20 años ya era capitán de ellos. Si bien mi carrera siguió en otros clubes, mi corazón siempre se quedó en Central Norte”.

Entre los invitados también estuvo el presidente de la institución, Héctor DeFrancesco, el titular de Aprocen, Claudio Ayala, el expresidente de Central, Fuado Abdenur. El exutilero, Pablo “Viejo” Méndez y su hijo Pablo, extesorero, y un exformador de inferiores, Ramonera Apaza.

Además, hubo un reconocimiento para cada uno de ellos por parte de Fuado Abdenur y Juan Cruz Oviedo, quienes entregaron un presente a cada uno de los invitados.

En la cena también comenzaron a planificar lo que será el centenario del club, el 9 de marzo del 2021.

Por otro lado, durante los festejos que realizaron los hinchas en la sede del club, hubo serios incidentes (ver página 15) que empañaron un día tan importante para la institución.

Central Norte está camino al centenario y la palabra más utilizada en ese día tan especial por todos aquellos que forman parte de la historia azabache, es la “unión” para afrontar lo que viene.