Ricardo Centurión hizo su último intento para conseguir el perdón de Chacho Coudet. Realizó una profunda autocrítica, lloró y le pidió perdón al DT de Racing, con quien se peleó en la cancha de River, cuando el puntero perdió 2 a 0 por la Superliga. Centu empujó a Coudet y desde allí, el técnico lo borró del equipo.

Centurión imploró una charla con el DT y hasta ensayó lo que le diría: “Primero quiero pedirte disculpas y que aceptes los errores que cometí. Fuiste el que me bancaste siempre, el que estuviste, el que me dio una mano”, dijo en una entrevista en TyC Sports. Más allá de que reconoció que será difícil tener esa chance, siguió: “Él me tiene que decir muchas cosas más. Yo sólo quiero pedirle disculpás, dejar en claro que no va a haber ni un empujón ni mirada rara que lo comprometa”. Y le siguió como hablando a Chacho a través de la cámara: “Me contaron que estuviste mal. Con una mano en el corazón, no me gustaría que me pase eso a mí. Sé que es difícil estar en tu lugar, ser cabeza de 30 tipos”.

Centurión luego dio su versión del aquel momento en el Monumental: “Estaba fastidioso por quedar afuera del once inicial. Chacho me vio con cara de or... o fastidioso y lo notó en el entretiempo. Después me tocó entrar y todos sabemos lo que sucedió. Hay algo en la cabeza que no me debe funcionar bien para reaccionar así. Fue un trago muy amargo, Chacho no se merecía que yo lo empuje, sinceramente y de corazón. Son cosas que se arreglan en otro lado, puertas adentro”, reconoció Ricky y sostuvo que el hecho le sirve como “experiencia y enseñanza” para el resto de su carrera, “me gustaría volver con el plantel”, agregó.

Centu contó también que “mi familia me daba la vuelta la cara porque sentía vergüenza, como si yo hubiera matado a alguien, eso era lo peor para mí”; habló de su deseo de Selección, “quiero jugar un Mundial, pero si me mando otra cagada va a ser imposible” y que sobre las chances de título de Racing dijo: “no me sentiría campeón porque no estoy”.