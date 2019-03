Cómo son las nuevas reglas del fútbol

Las nuevas reglas que la FIFA pondrá en marcha a partir del 1 de junio obligarán a jugadores y entrenadores a modificar varias estrategias, aunque recién los resultados habrán de determinar si los cambios son beneficiosos.

Serán siete las modificaciones incorporadas por la FIFA, y entre ellas sobresale la eliminación de la obligación de sacar la pelota del área en el saque de meta. Esta novedad permitirá a los DT trabajar en la forma de salida de sus equipos.

Hasta hoy, una de las jugadas de inicio preferidas es la del volante interno que retrocede hasta la medialuna, recibe la pelota y la juega hacia los laterales o los marcadores centrales, dando amplitud y claridad en la salida.



Con el cambio, esa jugada se verá “amenazada” por los atacantes rivales, que podrán ejercer presión alta aún dentro del área, y así puedan lograr una captura mas rápida del balón, provocando un ataque directo.

Otra de las modificaciones será la del armado de la barrera; ya no podrá estar integrada por jugadores del equipo que tenga a favor el tiro libre. O sea, no podrán mezclarse y deberán colocarse a al menos un metro de distancia. Esta nueva regla también obligará a establecer otros movimientos en lo que se conoce como ejercicio de la “pelota parada”.

También deberán cuidarse los entrenadores, ya que podrán ser sancionados por el árbitro con tarjetas amarillas o rojas sin mediar advertencia verbal alguna, como sucede actualmente.

Con las nuevas reglas, por otro lado, los arqueros también deberán entrenarse para los tiros penales: ya no estarán obligados a estar con los dos pies sobre la línea de meta y podrán adelantar una de sus piernas al momento del remate, lo que les permitirá achicar el ángulo del remate.



Lo polémico y controversial llegó con la nueva modalidad que dice: si el arquero ataja el penal o la pelota choca contra uno de los palos, la jugada se invalidará automáticamente y se señalará saque de arco. Al estar esta en etapa de prueba, podrá ser implementada en aquellas competiciones que lo soliciten, generalmente no profesionales. Con esta regla desaparecería la presencia de jugadores fuera del área a la espera del rebote.

Otras reglas establecen la posibilidad de que, para hacer más dinámico el juego, los futbolistas reemplazados puedan salir por cualquier costado de la cancha (y no tener que trasladarse hasta la mitad del campo); y se invalidarán los goles en cuyas jugadas previas el atacante toque involuntariamente la pelota; y cuando el balón golpee en el cuerpo del árbitro el juego se detendrá para reanudarse con un pique o bote a tierra.

El primer torneo de envergadura que aplicará los cambios sería la Copa América 2019, que se celebrará en Brasil desde el 14 de junio.

El máximo organismo del fútbol mundial determinó que estos cambios entrarán en rigor durante el torneo más antiguo del mundo y los certámenes que prosigan.

La International Football Association Board, la asociación encargada de definir las reglas del fútbol a nivel mundial y sus futuras modificaciones, fue fundada en 1886 en la ciudad de Londres, Inglaterra.

La IFAB, compuesta por representantes de la FIFA y de las cuatro federaciones británicas pioneras del fútbol (la inglesa, escocesa, galesa y norirlandesa).