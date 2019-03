Lavigne dio un paso al costado 

“Felicitaciones y gracias a Etienne Lavigne por sus 15 años al frente del rally más grande del mundo. Le deseamos mucho éxito en sus nuevas tareas en ASO”. La confirmación llegó desde la cuenta oficial de Twitter de la Amaury Sport Organisation, la empresa que realiza todos los años el Rally Dakar.

Lavigne fue el director del Dakar en sus once ediciones llevadas a cabo en América del Sur y horas atrás dio un paso al costado.

Ahora el francés David Castera, que este año fue copiloto del “Monsieur Dakar” Stephane Peterhansel en el equipo Mini, será el nuevo director del Dakar en sustitución de Lavigne, justo tras la última edición en Sudamérica.

Semanas atrás, una vez que culminó el Rally Dakar que se realizó exclusivamente en tierras peruanas, comenzaron a surgir las posibilidades de un nuevo trazado y la idea de volver a la Argentina estaba latente, pero Arabia Saudita y otros países limítrofes habrían desembolsado 75 millones de dólares para llevar la competencia a esas tierras por, al menos, cinco años.

Si bien ASO no se pronunció al respecto, desde Perú confirmaron que los organizadores del rally Dakar no contactaron a su gobierno para negociar la continuidad de la carrera en ese país el próximo año.

“Respecto a si el Dakar va a continuar en Sudamérica, tengo que ser muy claro y directo: no he recibido ninguna solicitud de conversación”, dijo el ministro peruano de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vásquez, durante una conferencia con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP).

Cabe recordar que Argentina este año le dijo que no al Dakar porque el canon que los países pagaban en Sudamérica a la organización oscilaba entre los 4 y 6 millones de dólares.