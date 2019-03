Macri cuestionó la liberación de un motochorro

El presidente Mauricio Macri le pidió a la Justicia que "cuide a los ciudadanos y no a los delincuentes", ante la liberación de un motochorro que había sido detenido por el robo de un reloj a una pareja de turistas griegos y fue excarcelado menos de 24 horas después por orden de un juez.

Un motochorro más liberado en menos de 24 horas después de haber asaltado a una turista y de ser reconocido por otra víctima más. Vuelvo a pedirle a la Justicia que cuide a los ciudadanos y no a los delincuentes. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 12 de marzo de 2019

"Un motochorro más liberado en menos de 24 horas después de haber asaltado a una turista y de ser reconocido por otra víctima más. Vuelvo a pedirle a la Justicia que cuide a los ciudadanos y no a los delincuentes", escribió el mandatario en la cuenta oficial de su red social Twitter y recordó: "La Procuración ya dio la instrucción de no liberar motochorros y menos en casos de flagrancia. Necesitamos que actúen pensando en los ciudadanos para que esto no se siga repitiendo".