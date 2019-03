VIDEO. Un abuelo se puso una tanga roja para quejarse de la prostitución

Cuando la Justicia es lenta, y las autoridades hacen oídos sordos, los ciudadanos se las ingenian para llamar la atención y que sus reclamos lleguen a quien corresponda. Este es el caso de un abuelo sanjuanino que harto de ver mujeres trans practicando la prostitución en la puerta de su casa a plena luz del día, salió a manifestarse. Lo que llamó la atención, fue el modo: con 75 años se calzó una tanga roja, medias, zapatos de vestir y un maletín.

Se apostó por las calles céntricas de San Juan, y caminó por la plaza principal ante la mirada atónica de todos. La protesta de Alberto Mattar tuvo lugar debido a que en la puerta de su domicilio sobre la Av. Córdoba, “hay mujeres trans ejerciendo la prostitución todos los días“. Y, para colmo, "dejan los preservativos tirados a lo largo de la vereda”.

Basura altamente contaminante arrojada en la vía pública

El "bulo" que utilizan es un terreno baldío lindero con su hogar. “No hay otro modo. He puesto 500 denuncias a la policía. La Justicia no me ha dado ‘cinco de bola’. También son cómplices, el jefe de policía, el gobernador y todos los que dejan trabajar a los travestis donde hay familia. ¡Tengo nietos!”, gritó el hombre en la plaza.

Tras su reclamo, Mattar, quedó demorado en la Comisaría Primera. Luego de prestar su declaración, fue liberado pasadas las 22:30 del lunes. El anciano, al protestar en paños menores en la vía pública cometió una infracción al Código de Faltas. Y, para colmo de males, quien debe multarlo, el titular del Juzgado de turno es nada menos que su hermano menor.

Pese a la sanción que se prevé, deberá pagar, el abuelo dijo que “volvería a usar la tanga. A pesar de que es tremendamente incómodo caminar con eso puesto. No sé cómo hacen las mujeres”. “Sepan ustedes que si me llega a pasar algo no ha sido por suicidio. Habrá sido porque me pasó algo”, aseguró el protagonista en diálogo con El Tiempo de San Juan.

Fuente: Crónica