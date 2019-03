Urtubey: "Sería una pena que Lavagna no compita en las PASO"

En un país en donde las reglas del juego cambian todos los días, no hay confianza, no hay plan económico que aguante. Podes traerlo al Messi de la economía e igual vas a fracasar", señaló.

El gobernador Juan Manuel Urtubey, sostuvo hoy que "sería una pena" que el economista Roberto Lavagna "no compita en las PASO" dentro de ese frente electoral.

"Nuestra lógica de construcción política es participativa, los que quieran jugar en esta lógica buenísimo porque fortalecen el espacio. Si no estás de acuerdo con las reglas del juego es ilógico que participes", sostuvo al respecto.

Durante una entrevista con La Nación, el mandatario provincial destacó que la oposición tiene que "hacer una oferta electoral súper competitiva".

"Nosotros hemos conformado Alternativa Federal con una lógica democrática en donde en las primarias vamos a resolver nuestro candidato", resaltó.

En este sentido, señaló que "sería una pena que Lavagna no compita en la PASO", aunque resaltó que "está en todo el derecho del mundo de hacerlo".

Por otra parte, al exponer en la muestra Expo Agro, Urtubey adelantó que, si es electo presidente, su Gobierno va "a eliminar las retenciones a las exportaciones argentinas con valor agregado".

"Más allá de cuestiones puntuales, hay que eliminar la volatilidad política que hay en la Argentina. En un país en donde las reglas del juego cambian todos los días, no hay confianza, no hay plan económico que aguante. Podes traerlo al Messi de la economía e igual vas a fracasar", señaló.