“Todas las noches me viene un pensamiento sobre esa final”

En la cabeza de Mauro Zárate, delantero de Boca, todavía retumba la final de la Copa Libertadores que su equipo perdió ante River Plate en España y en la que no pudo disputar ningún minuto.

“Hablar no sirve de mucho porque duele haberla perdido. Todas las noches se me viene un pensamiento sobre esa final”, reconoció Zárate en una entrevista con radio La Red.

El delantero, una de las figuras de la actualidad xeneize, no disputó ni un minuto en las finales ante River Plate (2-2 en la ida y 1-3 en la vuelta) y admitió que todavía es algo que duele pero remarcó que ahora hay “que creer en este ciclo”.

“Ya está. Queda esa bronca pero no tenemos que hablar más del tema. Hay que volver a creer en este ciclo, en este nuevo trabajo; y darle para adelante. Lo que pasó, pasó”, insistió el ex Vélez Sarsfield, autor de uno de los goles de la victoria del martes por la noche sobre Deportes Tolima, de Colombia, por 3 a 0, por la segunda fecha de la Copa Libertadores de América.

El atacante también aceptó que luego del empate ante Jorge Wilstermann, en Bolivia, hubo una fuerte autocrítica en el plantel, tal como reveló Carlos Tevez la nota con la televisación oficial finalizado el partido en La Bombonera.

“Lo que se habló queda en la intimidad, pero se dijeron cosas muy positivas en la cara que es lo que más importa. Casi todos hablaron y muchos jugadores que no hablaban o no decían las cosas, se soltaron, hablaron y eso ayuda a que el grupo esté más fuerte y unido”, apuntó.

El plantel fue licenciado hasta mañana cuando volverán a entrenarse de cara al partido del domingo a las 20 ante San Martín de Tucumán, de visitante, por la 23ra fecha de la Superliga.